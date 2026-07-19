Υπόθεση Σπαν: Προσωπική ζωή και πολιτική ευθύνη

Μετά την παραίτηση του Γενς Σπαν για την παρένθετη μητρότητα αυξάνεται η πίεση στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς λίγο πριν τις κρίσιμες εκλογές σε τρία κρατίδια.

«Τις τελευταίες μέρες συνειδητοποίησα ότι η προσωπική ευτυχία που ένιωσα όταν δημιούργησα οικογένεια με τον σύζυγό μου και έγινα πατέρας είναι ασυμβίβαστη με το πολιτικό αξίωμα», ανέφερε ο παραιτηθείς επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), Γενς Σπαν, σε πρώτη επίσημη ανακοίνωσή του.

Αργότερα ακολούθησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του Σπαν «σωστή» και «αναπόφευκτη», λέγοντας ότι «η αξιοπιστία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό στην πολιτική». Η διαδικασία αντικατάστασής του στην ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σε μια πολιτικά και κοινοβουλευτικά κρίσιμη χρονιά, ξεκινά άμεσα και, όπως ανακοίνωσε ο Μερτς, θα συνεργαστεί με τον επικεφαλής του αδελφού κόμματος των Χριστιανοκοινωνιστών, Μάρκους Ζέντερ, για τον ορισμό του νέου επικεφαλής.

Οι πιθανοί διάδοχοι του Σπαν

Ως πιθανοί διάδοχοι ακούγονται ήδη οι εξής: ο Τόρστεν Φράι, επικεφαλής της Καγκελαρίας, ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, υπουργός Εσωτερικών από τους Βαυαρούς Χριστιανοκοινωνιστές (CSU), ο Κάρστεν Λίνεμαν, γενικός γραμματέας των Χριστιανοδημοκρατών, η Νίνα Βάρκεν, υπουργός Υγείας από τους Χριστιανοδημοκράτες, ο Μίχαελ Μπραντ, υφυπουργός Οικογένειας, και ο Γκύντερ Κρινγκς, αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οι οποίοι επίσης προέρχονται από τους Χριστιανοδημοκράτες.

Τριπλή εκλογική μάχη με το AfD

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους Χριστιανοδημοκράτες; Στο κόμμα επικρατεί αναβρασμός και πλέον πονοκέφαλος ενόψει των εκλογών του Σεπτεμβρίου σε τρία κρατίδια: στη Σαξονία-Άνχαλτ, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στα δύο πρώτα προηγείται η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ενώ στο Βερολίνο ο υποψήφιός τους και νυν κυβερνήτης-δήμαρχος αποσύρθηκε ήδη από την εκλογική κούρσα, επίσης λόγω σκανδάλων και κακής διαχείρισης τόσο του μπλακάουτ στη γερμανική πρωτεύουσα τον χειμώνα όσο και του πρόσφατου καύσωνα.

Το μείζον ζήτημα, ωστόσο, αφορά την αξιοπιστία των Χριστιανοδημοκρατών μεταξύ λόγων και έργων σε μια περίοδο κατά την οποία βλέπουν, ακόμη και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τα ποσοστά τους να υποχωρούν και να ακολουθούν εκείνα της ακροδεξιάς AfD στις δημοσκοπήσεις.

Παρένθετη μητρότητα και γερμανικός νόμος

Η παρένθετη μητρότητα δεν επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στη Γερμανία. Οι γιατροί που τη διευκολύνουν αντιμετωπίζουν ποινικές κυρώσεις, ενώ η Χριστιανική Ένωση (CDU-CSU) διατηρεί διαχρονικά σαφή θέση κατά της παρένθετης μητρότητας για νομικούς, ιατρικούς και βιοηθικούς λόγους. Ο Γενς Σπαν είχε στηρίξει δημόσια αυτή τη θέση.

Για πολλούς επικριτές του Σπαν, το βασικό πρόβλημα ήταν ότι δημιουργήθηκε η εντύπωση στους πολίτες πως για τους πολιτικούς της κυβέρνησης ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά και ακριβώς αυτή η γενική αίσθηση προκαλεί σοβαρούς πολιτικούς κραδασμούς στο κόμμα του και στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας.

Οι αντιδράσεις των γερμανικών κομμάτων

Οι αντιδράσεις, στο μεταξύ, συνεχίζουν να είναι έντονες. Ο επικεφαλής των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών (SPD), Ματίας Μιρς, εστίασε στην ανθρώπινη διάσταση, ευχόμενος «κάθε καλό και πολλή δύναμη στον Σπαν για την περίοδο μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα». Είπε μάλιστα σε σχετική δήλωση: «Ως άνθρωπος μπορώ να φανταστώ πώς ήταν οι τελευταίες ώρες για τον Γενς Σπαν και την οικογένειά του».

Η συμπρόεδρος της ακροδεξιάς AfD, Αλίς Βάιντελ, εμφανίστηκε καυστική, λέγοντας: «Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Σπαν υπονόμευσε έναν νόμο που ο ίδιος είχε ψηφίσει κατέστρεψε οριστικά την αξιοπιστία του».

Οι συμπρόεδροι των Πρασίνων, Μπρίτα Χάσελμαν και Καταρίνα Ντρέγκε, ανέφεραν ότι η παραίτηση δεν αφορά «μόνο μια προσωπική απόφαση αντίθετη με τη θέση του κόμματος», αλλά ότι «σκάνδαλα, λάθη και αδυναμίες στην ηγεσία» του Σπαν οδήγησαν τελικά σε αυτή την εξέλιξη.

Ο Σέρεν Πέλμαν από την Αριστερά δήλωσε ότι όποιος «φέρει πολιτική ευθύνη πρέπει να κρίνεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά που εφαρμόζονται για όλους τους άλλους».

Ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων, Βόλφγκανγκ Κουμπίκι, δήλωσε ότι είναι «λυπηρό» το γεγονός ότι ο Σπαν δεν είχε καταστήσει σαφές νωρίτερα «ότι είχε αλλάξει τη στάση του απέναντι στην παρένθετη μητρότητα λόγω των δικών του προσωπικών εμπειριών».

Πηγή: Ελληνική Υπηρεσία DW