Μαρινάκης: Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από νέες αυταπάτες

Έχουν ανάγκη από λύσεις που εφαρμόζονται και αντέχουν στον χρόνο, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τις θέσεις της κυβέρνησης για το σύνολο των τρεχουσών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων παρουσίασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο εκτενούς συνέντευξής του στην εφημερίδα ethnos.gr. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στην πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον σχεδιασμό για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, στις εσωκομματικές διεργασίες της κεντροδεξιάς παράταξης, καθώς και στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

«Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από νέες αυταπάτες, έχουν ανάγκη από λύσεις που εφαρμόζονται και αντέχουν στον χρόνο», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσδιορίζοντας τη βασική διαχωριστική γραμμή μεταξύ της κυβερνητικής πολιτικής και των προτάσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κριτική των κομμάτων:

Απαντώντας στις επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν αμέσως την άρση της ασυλίας τους προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση. Τόνισε ότι η θέση της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή ήταν η πλήρης διαλεύκανση και ο σεβασμός στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη ότι η στάση της αντιπολίτευσης, και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ που έκανε λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων», βασίστηκε στην προεξόφληση ενοχής προτού αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Σημείωσε παράλληλα ότι ήδη οι 9 από τις 13 υποθέσεις έχουν αρχειοθετηθεί και διερωτήθηκε εάν θα υπάρξει δημόσια συγγνώμη από όσους προχώρησαν σε δημόσιες καταδίκες. «Στη Δημοκρατία οι ετυμηγορίες δεν βγαίνουν στα κομματικά γραφεία, αλλά στις δικαστικές αίθουσες», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύει το τεκμήριο αθωότητας που επιτάσσει το κράτος δικαίου, ενώ διευκρίνισε ότι η υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων παραμένει εξαιρετικά σοβαρή.

Για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών και το ορόσημο των εκλογών:

Σχετικά με τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων και τον στόχο της αυτοδυναμίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας αφορά τη λήψη μιας ισχυρής εντολής για τη διασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας και της συνέπειας. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση διαδοχικών διεθνών κρίσεων, όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, οι μεταναστευτικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές αναταράξεις. Ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε τη συζήτηση υποθετικών σεναρίων για μετεκλογικές συνεργασίες ή πρόωρες κάλπες, επαναλαμβάνοντας τη θέση του πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 με την ολοκλήρωση της τετραετίας.

Διέψευσε ότι η χώρα βρίσκεται σε άτυπη προεκλογική περίοδο, σημειώνοντας ότι οι περιοδείες των κυβερνητικών στελεχών και η ανανέωση των ψηφοδελτίων αποτελούν πάγιες κομματικές και κυβερνητικές διαδικασίες καθημερινής επαφής με την κοινωνία. «Η διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι εκείνοι ξυπνούν και κοιμούνται με το σενάριο των εκλογών. Εμείς ξυπνάμε και κοιμόμαστε με την υποχρέωση να φέρουμε παραδοτέα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την επομένη των εκλογών του Ιουνίου του 2023.

Για τις εσωκομματικές διεργασίες και τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα:

Κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια περί κινήσεων του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία νέου κόμματος, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη της χώρας, η οποία ιστορικά ενσωματώνει διαφορετικές απόψεις και κρίνεται από το παραγόμενο έργο της. Πρόσθεσε ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται πρωτίστως για θέματα της καθημερινότητας, του εισοδήματος και της ασφάλειας, και θα αξιολογήσουν τις πολιτικές δυνάμεις με βάση τη σοβαρότητα και τα αποτελέσματα. Σχολιάζοντας τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για προσπάθεια επικοινωνιακής επανεμφάνισης χωρίς την ύπαρξη ουσιαστικής αυτοκριτικής για την περίοδο της διακυβέρνησής του, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια αυτή ως συλλογικό «gaslighting». Κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να δώσει εξηγήσεις για την επιλογή του να κρατήσει ανοιχτή τη Βουλή το 2019 προκειμένου να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα, απόφαση που, όπως ανέφερε, οδήγησε σε ευνοϊκότερη μεταχείριση για αδικήματα όπως η δωροδοκία και στην αποφυλάκιση βαρυποινιτών.

Για την ακρίβεια και την εισοδηματική πολιτική:

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγαλύτερη πίεση που αισθάνονται σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν ωραιοποιεί την κατάσταση.

Ανέφερε ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης διαφοροποιείται από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τις οποίες χαρακτήρισε μη κοστολογημένες. Ειδικότερα, για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί επαναφοράς της 13ης σύνταξης, σημείωσε ότι οι αριθμοί δεν είναι συμβατοί με την πραγματικότητα, καθώς η μηνιαία δαπάνη του κράτους για συντάξεις ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και το κόστος δεν μπορεί να προσδιορίζεται στα 450 εκατομμύρια ευρώ. Υποστήριξε ότι η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου μέσω της ανάπτυξης και των επενδύσεων και στην εν συνεχεία επιστροφή του οφέλους με μόνιμα μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε τις έξι διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, τις αυξήσεις στις συντάξεις, την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας, τη μείωση 83 φόρων και εισφορών, τη δημιουργία 570.000 θέσεων εργασίας και την αυστηροποίηση των ελέγχων και των προστίμων στην αγορά κατά της αισχροκέρδειας.

Οι τρεις άξονες προτεραιοτήτων έως το 2027:

Προσδιορίζοντας τους κεντρικούς στόχους της κυβέρνησης για το υπόλοιπο της θητείας της, ο κ. Μαρινάκης έθεσε τρεις βασικές προτεραιότητες:

Πρώτον, την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, με έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των συνεπών φορολογουμένων, μέσω νέων μειώσεων φόρων και εισφορών, εφόσον το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά.

Δύτερον, την επιτάχυνση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Δικαιοσύνης και της λειτουργίας του κράτους, με οριζόντιο κριτήριο την ενίσχυση της οικογένειας, την προστασία της μητρότητας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Τρίτον, την εμπέδωση της ασφάλειας με την ευρύτερη έννοια, η οποία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στις γειτονιές, την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας έναντι της κλιματικής κρίσης.

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι με την ολοκλήρωση της τετραετίας οι πολίτες θα κληθούν να συγκρίνουν έργο, αποτελέσματα και αξιοπιστία, καθώς οι κυβερνήσεις κρίνονται από το αποτύπωμα που αφήνουν στη ζωή των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ