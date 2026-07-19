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Meteo: Σε καύσωνα η χώρα ως την Τετάρτη

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Meteo: Σε καύσωνα η χώρα ως την Τετάρτη
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Κατά τόπους θερμοκρασίες ως και 43 βαθμούς. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη.

Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Ενδεικτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες:

-Την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα φτάσουν τοπικά στους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

-Την Τρίτη 21 Ιουλίου θα φτάσουν τοπικά στους 41-42 βαθμούς και ενδεχομένως τοπικά στους 43 βαθμούς Κελσίου.Σε προγνωστικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, ο οποίος επισυνάπτεται, παρουσιάζονται ενδεικτικές μέγιστες θερμοκρασίες για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, την Τετάρτη 22 Ιουλίου η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο στη νότια χώρα ο καύσωνας θα επιμείνει.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την Πέμπτη 23 Ιουλίου αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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