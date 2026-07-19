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Γενικευμένο πρόβλημα με την πρόσβαση στο Facebook

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Γενικευμένο πρόβλημα με την πρόσβαση στο Facebook
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Πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης καθώς αποσυνδέθηκαν αυτόματα και εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:13

Γενικευμένο πρόβλημα με την πρόσβαση στο Facebook βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης καθώς αποσυνδέθηκαν αυτόματα και εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, ενώ η αρχική σελίδα σε αρκετούς υπολογιστές δεν φορτώνει. Οι αναφορές στο Downdetector είναι εκατοντάδες.

Οι χρήστες στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με το μήνυμα: «Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά».

Σύμφωνα με το Reuters, προβλήματα υπάρχουν και στην πλατφόρμα του Instagram, ενώ διακοπές στην πρόσβαση έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και αλλού. Για την ώρα η ΜΕΤΑ δεν έχει δώσει εξηγήσεις για τη φύση του προβλήματος και για πιθανό χρόνο της επίλυσής του.

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