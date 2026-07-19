Ο αμερικανοβρετανός μισογύνης ίνφλουενσερ Τέιτ και αδελφός του συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

Καταζητούνται στη Βρετανία λόγω κατηγοριών για βιασμούς, επιθέσεις, και άλλα ποινικά αδικήματα, κυρίως σεξουαλικής φύσης, ιδίως εμπορία σάρκας.

Αμερικανοβρετανός μισογύνης και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, ο Άντριου Τέιτ, κι ο αδελφός του Τρίσταν συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Μαϊάμι, στις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι US Marshals, αστυνομικό σώμα επιφορτισμένο με την καταδίωξη φυγάδων και την εκτέλεση αποφάσεων της δικαιοσύνης.

Η βρετανική εισαγγελία ανακοίνωσε παράλληλα ότι η σύλληψη των δυο ανδρών σχετίζεται με αίτημα των αρχών της Βρετανίας - ο ίνφλουενσερ και ο αδελφός του καταζητούνται λόγω κατηγοριών για βιασμούς, επιθέσεις, και άλλα ποινικά αδικήματα, κυρίως σεξουαλικής φύσης, ιδίως εμπορία σάρκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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