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Ο αμερικανοβρετανός μισογύνης ίνφλουενσερ Τέιτ και αδελφός του συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

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Ο αμερικανοβρετανός μισογύνης ίνφλουενσερ Τέιτ και αδελφός του συνελήφθησαν στις ΗΠΑ
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Καταζητούνται στη Βρετανία λόγω κατηγοριών για βιασμούς, επιθέσεις, και άλλα ποινικά αδικήματα, κυρίως σεξουαλικής φύσης, ιδίως εμπορία σάρκας.

Αμερικανοβρετανός μισογύνης και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, ο Άντριου Τέιτ, κι ο αδελφός του Τρίσταν συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Μαϊάμι, στις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι US Marshals, αστυνομικό σώμα επιφορτισμένο με την καταδίωξη φυγάδων και την εκτέλεση αποφάσεων της δικαιοσύνης.

Η βρετανική εισαγγελία ανακοίνωσε παράλληλα ότι η σύλληψη των δυο ανδρών σχετίζεται με αίτημα των αρχών της Βρετανίας - ο ίνφλουενσερ και ο αδελφός του καταζητούνται λόγω κατηγοριών για βιασμούς, επιθέσεις, και άλλα ποινικά αδικήματα, κυρίως σεξουαλικής φύσης, ιδίως εμπορία σάρκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @ΑP

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ΗΠΑ
Βρετανία
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