Γερμανία: Σε ιστορικό υψηλό το ανεκτέλεστο υπόλοιπο βιομηχανικών παραγγελιών

Ως αποτέλεσμα, τα βιβλία παραγγελιών είναι εμφανίζονται πιο γεμάτα από την έναρξη της συγκέντρωσης δεδομένων το 2015.

Σε ιστορικό υψηλό έφτασε το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των βιομηχανικών παραγγελιών της Γερμανίας τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για το μεταποιητικό τομέα της χώρας που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ύφεση.

Ειδικότερα, το απόθεμα εκκρεμών παραγγελιών αυξήθηκε κατά 1,7% τον Μάιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στην πιο απότομη άνοδο από τον Σεπτέμβριο του 2021 οπότε και είχαν γίνει ορατές οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid.

Ως αποτέλεσμα, τα βιβλία παραγγελιών είναι εμφανίζονται πιο γεμάτα από την έναρξη της συγκέντρωσης δεδομένων το 2015.

Ωστόσο, ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας Bethmann HAL, Αλεξάντερ Κρούγκερ, προειδοποίησε ότι τα υψηλά επίπεδα παραγγελιών έχουν αξία μόνο αν μετατραπούν σε πραγματική παραγωγή.

Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάιο, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία, ενώ τα στοιχεία του δείκτη PMI για τον μεταποιητικό τομέα της S&P Global για τον Ιούνιο έδειξαν ότι η παραγωγή σημείωσε άνοδο για έκτο συνεχόμενο μήνα.

«Παρά το πακέτο μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης, οι εταιρείες είναι πιθανό να παραμείνουν επιφυλακτικές ως προς αυτό», δήλωσε ο Κρούγκερ, αναφερόμενος στις δύσκολες επιχειρηματικές συνθήκες και στο υψηλότερο κόστος ενέργειας.

Επιπλέον, ανέφερε ότι αρκετές εταιρείες μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους εκτός Γερμανίας.

«Οι παραγγελίες είναι επίσης πιθανό να συνεχίσουν να συσσωρεύονται προς το παρόν, εν μέρει λόγω των ανανεωμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, εμπόδια στην προσφορά παρεμποδίζουν την παραγωγή», σημείωσε.