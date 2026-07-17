Τι απαντά η Google στην ΕΕ για Android, AI και δεδομένα αναζήτησης

Η αμερικανική εταιρεία προειδοποιεί ότι τα μέτρα των Βρυξελλών θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια των συσκευών και ακόμη και την εθνική ασφάλεια.

Τη δική της απάντηση έδωσε η Google, μετά τις δύο νέες δεσμευτικές αποφάσεις για το Android και τα δεδομένα αναζήτησης.

Η αμερικανική εταιρεία προειδοποιεί ότι τα μέτρα των Βρυξελλών θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια των συσκευών και ακόμη και την εθνική ασφάλεια, ενώ η Κομισιόν υποστηρίζει ότι ανοίγουν τον δρόμο για περισσότερο ανταγωνισμό στις υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης και στις μηχανές αναζήτησης.

«Οι αποφάσεις ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν ζωτικής σημασίας δικλίδες ασφαλείας για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια εκατομμυρίων Ευρωπαίων», δήλωσε ο Kent Walker, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων των Google και Alphabet, κατηγορώντας την Επιτροπή ότι δεν έλαβε υπόψη στοιχεία για πιθανή βλάβη στους χρήστες.

Αναλυτικά, η απάντηση της Google:

«Οι σημερινές αποφάσεις ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν ζωτικής σημασίας δικλίδες ασφαλείας για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Έχουμε προσφέρει επανειλημμένα λύσεις για τη διασφάλιση των χρηστών, ικανοποιώντας παράλληλα τους στόχους της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), αλλά αυτές οι αποφάσεις δεν λαμβάνουν υπόψη εκτενή στοιχεία για την πρόκληση βλάβης στους χρήστες.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι ψηφιακοί βοηθοί Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) έχουν ήδη ασφαλή πρόσβαση στις δυνατότητες του Android, με τους κατασκευαστές τηλεφώνων να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον έλεγχό τους. Αυτή η απόφαση για το Android απειλεί την ασφάλεια των συσκευών, παραχωρώντας σε εξωτερικές εφαρμογές ευαίσθητες και ισχυρές άδειες πρόσβασης στη συσκευή, χωρίς αυτές τις δικλίδες ασφαλείας. Αυτό συμβαίνει καθώς ο ίδιος ο οργανισμός της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια προειδοποιεί ότι "τα θεμελιώδη στοιχεία ασφάλειας έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ στην εποχή του AI".

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό ζήτημα είναι ότι οι ιδιωτικές αναζητήσεις των Ευρωπαίων θα εκτίθενται σε άγνωστες εταιρείες, χωρίς επαρκή ανωνυμοποίηση των δεδομένων και χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεση των χρηστών. Αυτό θα αποδυνάμωνε την ιδιωτικότητα των πολιτών, θα έθετε σε κίνδυνο τα εμπορικά μυστικά των επιχειρήσεων και θα απειλούσε την εθνική ασφάλεια.

Είναι πλέον απαραίτητο να υπάρξει μια ευέλικτη και τεκμηριωμένη διαδικασία υλοποίησης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις σημαντικές βλάβες και τα οφέλη και θα προσαρμόζει τα μέτρα ανάλογα. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση που προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, υποστηρίζοντας παράλληλα τους στόχους της αγοράς».

Η αντίδραση της Google ήρθε μετά την ανακοίνωση των δύο δεσμών μέτρων στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές. Η πρώτη απόφαση προβλέπει ευρύτερη πρόσβαση ανταγωνιστικών βοηθών Τεχνητής Νοημοσύνης στις λειτουργίες του Android, ενώ η δεύτερη υποχρεώνει την Google να διαθέτει ανωνυμοποιημένα δεδομένα αναζήτησης σε τρίτες μηχανές αναζήτησης.