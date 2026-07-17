Γιατί ΗΠΑ και Καναδάς «τσακώνονται» για τα διόδια γέφυρας

«Είναι καλύτερο να αφήσουμε τον Τραμπ να πιστεύει ότι κέρδισε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να είναι πολύ εκδικητικός».

Ξεκάθαρος πως ο Καναδάς δεν θα μοιραστεί με τις ΗΠΑ τα έσοδα από τα διόδια μιας νέας γέφυρας 4,7 δισ. δολαρίων που θα συνδέει το Ουίνδσορ του Οντάριο και το Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, μέχρι η Οτάβα να ανακτήσει την αρχική της επένδυση, εμφανίστηκε ο Μαρκ Κάρνεϊ.

Η καθυστέρηση λειτουργίας στη γέφυρα Γκόρντι Χάου, την οποία πλήρωσε ο Καναδάς, έχει αυξήσει τις εντάσεις και έχει προκαλέσει οικονομικό κόστος τόσο για την Ουάσιγκτον όσο και την Οτάβα, σε μια περίοδο που οι δύο χώρες προσπαθούν να καταλήξουν σε μια επικαιροποιημένη εμπορική συμφωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι έχει εξασφαλίσει «μια πολύ καλύτερη συμφωνία» για τις ΗΠΑ ώστε να επιτρέψει το άνοιγμα της γέφυρας, που έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουλίου.

«Καμία κατανομή των εσόδων από τα διόδια δεν θα γίνει μέχρι να αποπληρωθεί όλο το χρέος», επεσήμανε ο Κάρνεϊ, ενώ πρόσθεσε ότι ο Καναδάς θα μοιράσει τα καθαρά κέρδη με τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πρώτων 15 ετών μετά τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης.

«Αναμένουμε ότι μετά από αυτά τα έξοδα, για τα πρώτα χρόνια, τα καθαρά έσοδα θα είναι μέτρια. Όταν ξεκινήσει η κατανομή, όλα τα τμήματα που πηγαίνουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επανεπενδυθούν στην οικονομική ανάπτυξη» συμπλήρωσε.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, όμως πηγές του Reuters ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον θα λάβει το 50% των κερδών από τα διόδια και ότι θα μπορεί να ασκήσει βέτο σε οποιαδήποτε αύξηση από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ο Φεν Χάμπσον, καθηγητής διεθνών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Κάρλτον, σχολίασε ότι η συμφωνία για τη γέφυρα είναι μια νίκη για τον Καναδά. «Αν κάνετε τους υπολογισμούς, όταν ο Καναδάς θα μοιραστεί τα έσοδα, θα έχει πάει ήδη... ταμείο» εξήγησε.

«Είναι καλύτερο να αφήσουμε τον Τραμπ να πιστεύει ότι κέρδισε, διαφορετικά μπορεί να είναι πολύ εκδικητικός» κατέληξε.