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Αλλόνησος και Τήνος σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας

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Αλλόνησος και Τήνος σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας
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Παρατείνεται το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας για το Μεγανήσι Λευκάδας, για επιπλέον τρεις μήνες.

Aπόφαση, με την οποία η Αλλόνησος και η Τήνος κηρύσσονται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών υπέγραψε o υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Επιπλέον, παρατείνεται το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας για το Μεγανήσι Λευκάδας, για επιπλέον τρεις μήνες.

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tags:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Λειψυδρία
Νησιά
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