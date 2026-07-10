Συνάντηση Γεραπετρίτη με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, υπό τον γερουσιαστή Roger Wicker, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις διμερείς σχέσεις και στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν ακόμη οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις προκλήσεις ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η θαλάσσια ασφάλεια, ζητήματα που αποκτούν αυξανόμενη σημασία στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συμβολή της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν τον σημαντικό της ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ