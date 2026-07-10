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ΕΕ: Η Ουγγαρία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

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ΕΕ: Η Ουγγαρία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι επικυρώνει την συμμετοχή της Ουγγαρίας στην ευρωπαϊκή εισαγγελία υλοποιώντας έτσι μία από τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού Πίτερ Μαγιάρ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι επικυρώνει την συμμετοχή της Ουγγαρίας στην ευρωπαϊκή εισαγγελία υλοποιώντας έτσι μία από τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού Πίτερ Μαγιάρ.

«Οι ούγγροι πολίτες έχουν πλέον στην διάθεσή τους έναν θεσμό που διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ξεκίνησε την λειτουργία της το 2021 είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ενωσης με αποστολή την καταπολέμηση της απάτης στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι αρμόδια για την διεξαγωγή ερευνών και αναδρομικού χαρακτήρα και, κατά συνέπεια, θα έχει την δυνατότητα να ερευνήσει υποθέσεις που χρονολογούνται από την εποχή της διακυβέρνησης του Βίκτορ Ορμπαν.

Στα κοινωνικά μέσα ο Πίτερ Μαγιάρ εξέφρασε την ικανοποίησή του που η χώρα του γίνεται «το 25ο κράτος μέλος» της ΕΕ που εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Μόνο η Δανία και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ουγγαρία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
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