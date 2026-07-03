Σε δύο πυρκαγιές στη Γαλλία επιχείρησε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης

Στην κατάσβεση δύο δασικών πυρκαγιών μέσα σε δύο ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στη νότια Γαλλία, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Στην κατάσβεση δύο δασικών πυρκαγιών μέσα σε δύο ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στη νότια Γαλλία, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η ελληνική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, από την πρώτη κιόλας ημέρα ανάπτυξής της στη νότια Γαλλία, «επιβεβαιώνοντας στην πράξη την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και τη στενή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές πυροσβεστικές δυνάμεις».

Ειδικότερα προχθές, το ελληνικό μηχανοκίνητο τμήμα, συμμετείχε στην κατάσβεση αγροτοδασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Villeneuve-lès-Maguelone του νομού Hérault, επιχειρώντας στο πλευρό περίπου 150 Γάλλων πυροσβεστών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, όπως αναφέρει η πυροσβεστική, απομακρύνθηκαν άλογα, και προστατεύθηκαν αγροτικές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, χθες, η ελληνική αποστολή κινητοποιήθηκε εκ νέου για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Béziers και όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, «χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των Ελλήνων και Γάλλων πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο».

Το ελληνικό μηχανοκίνητο τμήμα Δασοπυρόσβεσης που στελεχώνεται από 21 πυροσβέστες της 2ης και 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), θα παραμείνει στη νότια Γαλλία έως τις 15 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

«Η άμεση επιχειρησιακή αξιοποίηση των Ελλήνων πυροσβεστών από τις γαλλικές αρχές και η συμμετοχή τους σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις κατάσβεσης, καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ετοιμότητας και επιχειρησιακής ικανότητας των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τη σημασία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, στην αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών-μελών», σημειώνει η πυροσβεστική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ