Ξενοδόχοι Σαντορίνης: Διαμαρτυρία κατά Trivago για παραπλανητικό βίντεο

Tην έντονη αγανάκτησή της εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, καταδικάζοντας απερίφραστα πρόσφατο προωθητικό βίντεο που δημοσίευσε η διεθνής πλατφόρμα Trivago στους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Tην έντονη αγανάκτησή της εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, καταδικάζοντας απερίφραστα πρόσφατο προωθητικό βίντεο που δημοσίευσε η διεθνής πλατφόρμα Trivago στους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως καταγγέλλει η Ένωση, το εν λόγω υλικό επιχειρεί να προωθήσει εναλλακτικό τουριστικό προορισμό μέσω της σκόπιμης υποβάθμισης, αλλοίωσης και παραποίησης της εικόνας της Σαντορίνης.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες που επικαλείται η Ένωση Ξενοδόχων, το οπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και φαίνεται να έχει παραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης υπογραμμίζει ότι η επιλογή μιας παγκόσμιας εμβέλειας εταιρείας να χρησιμοποιεί τη Σαντορίνη ως αρνητικό σημείο αναφοράς συνιστά μια απαράδεκτη επικοινωνιακή πρακτική. Η τακτική αυτή όχι μόνο υπονομεύει την αξιοπιστία της ίδιας της Trivago, αλλά προκαλεί και σημαντική ζημία στη φήμη ενός εκ των κορυφαίων και πλέον αναγνωρίσιμων τουριστικών προορισμών παγκοσμίως.

«Η τουριστική προβολή πρέπει να βασίζεται στην αλήθεια, την αυθεντικότητα και τον σεβασμό», επισημαίνεται στην επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας που εστάλη προς την εταιρεία. «Η υποβάθμιση ενός προορισμού με σκοπό την προώθηση ενός άλλου δεν αποτελεί υπεύθυνο μάρκετινγκ. Αντιθέτως, δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις, αλλοιώνει την αντίληψη των ταξιδιωτών και πλήττει την εμπιστοσύνη στον τουριστικό κλάδο συνολικά».

Η Σαντορίνη αποτελεί διαχρονικά εμβληματικό προορισμό του ελληνικού τουρισμού και θεμελιώδη πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης ξεκαθαρίζει ότι το νησί δεν έχει ανάγκη από «τεχνητές αφηγήσεις» για να αποδείξει την αξία του, καθώς η μακροχρόνια εμπιστοσύνη εκατομμυρίων επισκεπτών αποτελεί την ηχηρότερη απάντηση σε κάθε προσπάθεια παραποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης απαιτεί άμεσα από την Trivago:

1. Την άμεση απόσυρση του επίμαχου βίντεο από όλες τις ψηφιακές της πλατφόρμες.

2. Τη δημόσια αποκατάσταση της εικόνας της Σαντορίνης με έγκυρο και υπεύθυνο περιεχόμενο.

3. Τη σαφή ενημέρωση του κοινού για τη χρήση υλικού τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον αυτό ισχύει.

4. Μια δημόσια συγγνώμη προς το νησί της Σαντορίνης, τους κατοίκους, τις τοπικές επιχειρήσεις και τους επισκέπτες του.

Η Ένωση καλεί την εταιρεία να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε διορθωτικές ενέργειες.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο πρόεδρος Αντώνης Παγώνης και το διοικητικό συμβούλιο, θα συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση των μελών, προκειμένου να αποφασιστεί η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του προορισμού, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης κάθε νόμιμου δικαιώματος ενώπιον των αρμόδιων εθνικών και διεθνών αρχών.

«Η Σαντορίνη δεν αποτελεί αντικείμενο επικοινωνιακής εκμετάλλευσης. Η προστασία της εικόνας της είναι ζήτημα θεσμικής ευθύνης και επαγγελματικής δεοντολογίας», καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ