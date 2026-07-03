Πολιτική | Διεθνή Νέα

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν αποτίμησε φόρο τιμής στη σορό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν αποτίμησε φόρο τιμής στη σορό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στάθηκε μπροστά στη σορό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στάθηκε μπροστά στη σορό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Πεζεσκιάν συνοδεύοταν από μέλη της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προέδρου του Κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση δείχνουν τον Ιρανό πρόεδρο να προσεύχεται μπροστά στο φέρετρο του πρώην ανώτατου ηγέτη, πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί ένα μαύρο τουρμπάνι.

Η σορός του Χαμενεΐ έφτασε σήμερα στο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για τρεις ημέρες πριν από την ταφή του που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του Μασχάντ, τέσσερις μήνες αφού σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακό Πελατολόγιο: Από τα συνεργεία αυτοκινήτων, σε γάμους και βαπτίσεις

Ποιο «49%» διεκδικεί η ΝΔ - Η Ντόρα «αλλάζει» τον Αβραμόπουλο - Το «μηδέν» του Γεωργούλη

Οριστικό τέλος στην περικοπή συντάξεων χηρείας - Δεν υπάρχει αξίωση για αναδρομικά

tags:
Ιράν
Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider