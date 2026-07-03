Κλειστή η Wall Street λόγω της 4ης Ιουλίου

Κλειστή θα παραμείνει σήμερα Παρασκευή η Wall Street ενόψει της επετείου της 4ης Ιουλίου, Ημέρας της Ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ.

Κλειστή θα παραμείνει σήμερα Παρασκευή η Wall Street λόγω του εορτασμού της επετείου της 4ης Ιουλίου.

Η 4η Ιουλίου στις ΗΠΑ θεωρείται ομοσπονδιακή αργία για τον εορτασμό της υιοθέτησης της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Οι αγορές παραμένουν κλειστές τόσο για τις μετοχές όσο και για τα ομόλογα.

Σημειώνεται πως στην χθεσινή κουτσουρεμένη -λόγω ημιαργίας- συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, o Dow Jones σημείωσε ένα νέο ρεκόρ με την αγορά να αντιδρά θετικά στα στοιχεία για τις μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο, ενώ αντίθετα η πτώση στις μετοχές ημιαγωγών, έριξε τον Nasdaq.