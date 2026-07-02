Χρηματιστήριο: Απόπειρα ανάκτησης των 2.500 μονάδων

Σε απόσταση αναπνοής από τις 2.500 μονάδες βρίσκεται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό. ΕΥΔΑΠ και Coca-Cola στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Σε απόσταση αναπνοής από τις 2.500 μονάδες βρίσκεται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Χθες οι επενδυτές στη Wall Street προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις μετά το εντυπωσιακό ράλι του πρώτου εξαμήνου, όμως παρά την πίεση στις μετοχές των κατασκευαστών chips, η ευρύτερη αγορά εμφάνισε ανθεκτικότητα. Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ το Brent συνεχίζει και σήμερα πτωτικά, με την τιμή του να κινείται ελάχιστα πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Ντόχα σημείωσαν περαιτέρω πρόοδο. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το μελλοντικό καθεστώς διακυβέρνησης των Στενών του Ορμούζ, οι αγορές προεξοφλούν ολοένα και περισσότερο ένα σενάριο ομαλοποίησης.

Οι αναλυτές της Deutsche Bank σχολιάζουν ότι οι διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν ακόμη πολλά ανοιχτά ζητήματα και οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά πιθανές διαφωνίες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, τις απαιτήσεις των κρατών του Κόλπου για εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς και τις εσωτερικές πολιτικές αντιδράσεις από βασικούς εμπλεκόμενους. Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι το ενδεχόμενο οι ισραηλινές επιδιώξεις στον Λίβανο να εκτροχιάσουν τη συμφωνία.

Στο μεταξύ, ενώ η κίνηση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει αυξηθεί, η επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα εκτιμάται ότι θα απαιτήσει χρόνο. Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθούνται οι εργασίες αποκατάστασης σε λιμάνια, τερματικούς σταθμούς και ενεργειακές υποδομές, καθώς και η παροχή αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας. Αν και οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ήδη επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, η πλήρης ομαλοποίηση –με την ολοκλήρωση των απαραίτητων επισκευών στις υποδομές– δεν αναμένεται πριν από το 2027 ή και αργότερα.

Στα ευρωπαϊκά ταμπλό, ο DAX στη Φρανκφούρτη ενισχύεται οριακά, ενώ σε Παρίσι και Λονδίνο οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες καταγράφουν κέρδη περί του 0,65% και 0,30% αντίστοιχα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.492,16 μονάδες με κέρδη 0,44%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,40% στις 2.813,81 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η άνοδος 1,14% για την Alpha Bank στα 4,00 ευρώ. Ακολουθεί η Τρ. Πειραιώς με κέρδη 0,58%, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται οι μετοχές των Eurobank (+0,38%), ΕΤΕ (+0,20%) και Credia (+0,17%). Η Optima διαπραγματεύεται αμετάβλητη στα 9,94 ευρώ, ενώ πτωτικά κινείται μόνο η Τρ. Κύπρου, με οριακές απώλειες 0,16% στα 9,58 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,3:1 με 65 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 28 σε αρνητικό και 59 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 34,43 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 17,35 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχωρίζει ένα πακέτο για 389 χιλ. μετοχές της ΔΕΗ στην τιμή των 23,06 ευρώ ανά μετοχή, αξίας 8,96 εκατ. ευρώ, καθώς και ένα πακέτο 333 χιλ. μετοχών του ΟΤΕ στην τιμή των 18,75 ευρώ ανά μετοχή, αξίας 6,25 εκατ. ευρώ.