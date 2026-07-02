Ουκρανία: Τουλάχιστον 13 νεκροί και πάνω από 50 τραυματίες από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επισημάνει χθες Τετάρτη από το Δουβλίνο ότι επιστρέφει αμέσως στο Κίεβο, λέγοντας ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο «μεγάλης κλίμακας» επίθεσης της Ρωσίας.

Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας έγινε σήμερα το πρωί στόχος μπαράζ ρωσικών πληγμάτων με πυραύλους και drones με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι, να τραυματιστούν ακόμα 86 και να υποστούν ζημιές κτίρια, ανάμεσά τους και οι έξι όροφοι μιας πολυκατοικίας που κατέρρευσε εν μέρει αφού έγινε στόχος άμεσου πλήγματος, σύμφωνα με τις αρχές.

«Αυτή την ώρα, υπάρχουν 13 νεκροί», δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχαν δώσει οι αρχές έκανε λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 74 πυραύλους και 496 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 48 πυραύλους και 476 drones, αλλά 25 βαλλιστικοί πύραυλοι και 12 drones χτύπησαν 33 στόχους. Η πρωτεύουσα Κίεβο ήταν ο βασικός στόχος της επίθεσης, πρόσθεσε η Πολεμική Αεροπορία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επισημάνει χθες Τετάρτη από το Δουβλίνο ότι επιστρέφει αμέσως στο Κίεβο, λέγοντας ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο «μεγάλης κλίμακας» επίθεσης της Ρωσίας.

«Γνωρίζουμε ότι ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν προετοιμάζει αυτό το μαζικό πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας εδώ και κάποιο καιρό ήδη», είχε δηλώσει, καλώντας τους Ουκρανούς «επιδείξουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή για την προστασία τους», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιρλανδία.

«Για μια ακόμη φορά ο εχθρός στοχοθέτησε σκοπίμως κατοικημένες περιοχές και σκότωσε αμάχους. Οι ζημιές είναι σημαντικές και ο αριθμός των τραυματιών μεγάλος, ανάμεσά τους και δύο παιδιά», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν εκρήξεις στη διάρκεια σειράς επιθέσεων που διήρκεσαν πολλές ώρες, ενώ εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια κατοικιών. Ύστερα από ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, ένα πυκνό σύννεφο καπνού υψώθηκε στον ουρανό, ενώ ακολούθησαν φλόγες και σπινθήρες, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος που βρισκόταν στο Κίεβο. Πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν αμέσως στο σημείο.

Περίπου πενήντα λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη, δημοσιογράφοι άκουσαν δεύτερη κοντά στο ίδιο σημείο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι «η μαζική επίθεση» με μεγάλου βεληνεκούς, υψηλής ακρίβειας όπλα εδάφους, αέρος και θαλάσσης και με drones έπληξαν στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η επίθεση αποτελεί αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών πολιτικών υποδομών, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Η Ρωσία κατέρριψε 327 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας πάνω από το έδαφός της και από τις κατεχόμενες περιοχές στην Ουκρανία, σημείωσε το υπουργείο Άμυνας.

Επλήγησαν πολιτικές υποδομές

«Στη διάρκεια της νύκτας ο εχθρός εξαπέλυσε ξανά μαζική επίθεση εναντίον της επαρχίας του Κιέβου χρησιμοποιώντας επιθετικά drones , βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ», δήλωσε ο Μικόλα Καλατσνίκ υπεύθυνος της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας του Κιέβο, διευκρινίζοντας ότι επλήγησαν πέντε συνοικίες.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Βιτάλι Κλίτσκο, επεσήμανε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές κτίριο στο κέντρο του Κιέβου όπου σταθμεύουν ασθενοφόρα. «Πέντε υγειονομικοί τραυματίστηκαν στη συνοικία Τσεβτσενκίφσκι. Ένας εξ αυτών, ένας διασώστης, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram. Παράλληλα ο δήμαρχος του Κιέβου έκανε λόγο για εγκλωβισμένους σε κατεστραμένα κτίρια.

«Η στέγη πολυώροφου κτιρίου κατοικιών έχει τυλιχθεί στις φλόγες” σε άλλη συνοικία, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε άλλο εννιαώροφο κτίριο που έχει υποστεί ζημιές, πρόσθεσε Κλίτσκο.

«Μην καθυστερείτε τις αποφάσεις για την αντιαεροπορική άμυνα για την Ουκρανία! Αυτό είναι το βασικό μας αίτημα προς τους εταίρους μας αφού το Κίεβο υπέστη μια νύκτα τρόμου», σχολίασε από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στο Χ από την Ιαπωνία που πραγματοποιεί επίσκεψη.

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το Κίεβο βρίσκεται τακτικά στο στόχαστρο πολύνεκρων και κάποιες φορές μαζικών αεροπορικών επιθέσεων.

Στις 2 Ιουνίου μαζική ρωσική επίθεση με 656 drones και 73 πυραύλους προκάλεσε τον θάνατο 23 ανθρώπων, εκ των οποίων 16 στην Ντνίπρο, στην κεντροανατολική Ουκρανία, και επτά στο Κίεβο, όπου περίπου 50 άτομα τραυματίστηκαν επίσης, σύμφωνα με τις αρχές

Από την πλευρά του, το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματά του εναντίον της Ρωσίας και των εδαφών που τελούν υπό τον έλεγχο της Μόσχας, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις, υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση, για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε τέλμα.

Στις 18 Ιουνίου μαζική ουκρανική επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό 17 ανθρώπων και έπληξε μεγάλο διυλιστήριο στην περιοχή της Μόσχας, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις και εντυπωσιακή πυρκαγιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ