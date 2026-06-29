Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΑΔΜΗΕ: Με ποσοστό 5,12% η SMALLCAP World Fund

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΑΔΜΗΕ: Με ποσοστό 5,12% η SMALLCAP World Fund
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η "ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." ανακοινώνει ότι έλαβε στις 26 Ιουνίου 2026 γνωστοποίηση από την SMALLCAP World Fund, Inc. σχετικά με σημαντική μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

Η "ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." ανακοινώνει ότι έλαβε στις 26 Ιουνίου 2026 γνωστοποίηση από την SMALLCAP World Fund, Inc. σχετικά με σημαντική μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, κατόπιν απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου, η SMALLCAP World Fund, Inc. κατείχε άμεσα στις 24 Ιουνίου 2026 ποσοστό 5,12% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, το οποίο αντιστοιχεί σε 18.584.606 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 362.864.197 δικαιωμάτων ψήφου.

Η SMALLCAP World Fund, Inc. δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην Εταιρεία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αίρεται από 30 Ιουνίου το πλαφόν - Ραντεβού τον Σεπτέμβριο για μειώσεις τιμών

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Όλα τα «κλειδιά» για την πληρωμή των 150 ευρώ - Γιατί θα πρέπει να αποκτήσουν ΑΦΜ τα νεογέννητα

Πλάτη με... μέτρο στην ακρίβεια - «Ευλογημένοι» μισθοί - Ποιος φλερτάρει τον Κυριάκο

tags:
ΑΔΜΗΕ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider