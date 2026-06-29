ΑΔΜΗΕ: Με ποσοστό 5,12% η SMALLCAP World Fund

Η "ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." ανακοινώνει ότι έλαβε στις 26 Ιουνίου 2026 γνωστοποίηση από την SMALLCAP World Fund, Inc. σχετικά με σημαντική μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

Η "ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." ανακοινώνει ότι έλαβε στις 26 Ιουνίου 2026 γνωστοποίηση από την SMALLCAP World Fund, Inc. σχετικά με σημαντική μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, κατόπιν απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου, η SMALLCAP World Fund, Inc. κατείχε άμεσα στις 24 Ιουνίου 2026 ποσοστό 5,12% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, το οποίο αντιστοιχεί σε 18.584.606 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 362.864.197 δικαιωμάτων ψήφου.

Η SMALLCAP World Fund, Inc. δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην Εταιρεία.