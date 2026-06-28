Βενεζουέλα: Αυξάνεται ο απολογισμός των φονικών σεισμών - 1430 νεκροί

Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες επιχειρούν στα ερείπια, αλλά όσο περνά η ώρα οι ελπίδες για ανεύρεση επιζώντων εξανεμίζονται.

Ο απολογισμός από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη ανέρχεται πλέον σε 1.430 νεκρούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο Ροδρίγκες, αδελφός της μεταβατικής προέδρου της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, είπε επίσης ότι 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός ήταν 920 νεκροί.

Έχουν σημειωθεί 430 μετασεισμοί μετά τους σεισμούς μεγέθους των 7,2 και 7,5 βαθμών την Τετάρτη. Περισσότερες από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές μετά την καταστροφή.

Τρεις ημέρες μετά τους σεισμούς, η τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Βενεζουέλα παραμένει ασαφής.

Διεθνής βοήθεια

Σχεδόν 48 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας, όπου το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών στην πληγείσα ζώνη, αφού προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Σωστικά συνεργεία από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν από τα πρώτα που έφθασαν στη Βενεζουέλα.

Μπροστά από ένα συγκρότημα πολυκατοικιών που ισοπεδώθηκε στη Λα Γουάιρα, ο επικεφαλής μιας ομάδας διασωστών από τη Χιλή, ο Ναντιομάρ Πολάνκο, εκτίμησε ότι υπάρχουν «δυστυχώς, ελάχιστες ελπίδες να βρεθούν επιζώντες». Οι διασώστες της ομάδας του ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο και πλέον επικεντρώνονται στην αναζήτηση και την ανάσυρση «ανθρώπων που είναι ήδη νεκροί», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι πορτογαλικής καταγωγής, δύο Βραζιλιάνοι, ένας Ιταλοβενεζουελάνος και δύο Κινέζοι είναι μεταξύ των νεκρών. Η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο πέντε πολιτών της.

«Άχρηστες» οι αρχές

Στη Λα Γουάιρα, όπου βρίσκεται το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω των σεισμών, ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούν να ξεθάψουν οι ίδιοι τους συγγενείς τους από τα ερείπια.

«Είναι εκεί», φώναζε με λυγμούς ο Αλεσάνδρο ντελ Γιουδίτσε, ένας 23χρονος που προσπαθούσε να βρει τον πατέρα του κάτω από ένα βουνό ερειπίων. Απεγνωσμένη η γιαγιά του, Αμπάρο, έσκαβε με γυμνά χέρια για να βρει τον γιο της. «Υπάρχουν πολλοί τσιμεντόλιθοι, δεν μπορούμε να τους σηκώσουμε με τα χέρια», ψέλλισε αδύναμη.

«Οι αρχές είναι άχρηστες... Ο στρατός θα έπρεπε να είναι εδώ, με όσα μηχανήματα διαθέτει», κατήγγειλε ο Άρχενις Μέντες, κάτοικος της περιοχής.

Αφού επισκέφθηκε τη Λα Γουάρια την Πέμπτη, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, πήγε χθες Παρασκευή σε μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας Καράκας όπου κατέρρευσε ένα κτίριο κι έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες. «Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», της φώναξαν συγγενείς εγκλωβισμένων στα ερείπια του κτιρίου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ