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Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στα χρονικά, με 36,6 βαθμούς Κελσίου

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Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στα χρονικά, με 36,6 βαθμούς Κελσίου
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Με 36,6 βαθμούς Κελσίου, στο βόρειο τμήμα του Οντένσε, γνωρίσαμε τη θερμότερη ημέρα που έχει ποτέ καταγραφεί από την έναρξη των μετεωρολογικών μητρώων το 1874", ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία .

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα πως κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία από την έναρξη των μετεωρολογικών μητρώων.

"Με 36,6 βαθμούς Κελσίου, στο βόρειο τμήμα του Οντένσε, γνωρίσαμε τη θερμότερη ημέρα που έχει ποτέ καταγραφεί από την έναρξη των μετεωρολογικών μητρώων το 1874", ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Δανία
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