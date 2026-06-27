Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία-πλαίσιο Ισραήλ-Λιβάνου

Ο Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε ότι είναι "άκυρη", μια "ταπείνωση" και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και θα πρέπει να αντικατασταθεί από το μνημόνιο Ιράν-ΗΠΑ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε σήμερα πως η συμφωνία-πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον είναι "άκυρη", μια "ταπείνωση" και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και θα πρέπει να αντικατασταθεί από το μνημόνιο Ιράν-ΗΠΑ.

Ο Κάσεμ δήλωσε πως οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η απόσυρση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της οργάνωσης παραβιάζει "κόκκινες γραμμές".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ