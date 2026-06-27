Ειδήσεις | Διεθνή

Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία-πλαίσιο Ισραήλ-Λιβάνου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία-πλαίσιο Ισραήλ-Λιβάνου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε ότι είναι "άκυρη", μια "ταπείνωση" και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και θα πρέπει να αντικατασταθεί από το μνημόνιο Ιράν-ΗΠΑ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε σήμερα πως η συμφωνία-πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον είναι "άκυρη", μια "ταπείνωση" και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και θα πρέπει να αντικατασταθεί από το μνημόνιο Ιράν-ΗΠΑ.

Ο Κάσεμ δήλωσε πως οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η απόσυρση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της οργάνωσης παραβιάζει "κόκκινες γραμμές".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φοροδιαφυγή-οικονομικό έγκλημα: Εξπρές έλεγχοι και διώξεις - Στενότερη συνεργασία ΑΑΔΕ με «ελληνικό FBI»

Μπόνους μετεγκατάστασης στην περιφέρεια ύψους 10.000€ και προκαταβολή για τα έξοδα μετακίνησης

Εκτός τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος - Εξετάζεται η λύση της ΑΑΔΕ

tags:
Λίβανος
Χεζμπολάχ
Ισραήλ
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider