ΗΠΑ- Ιράν: Ανεβαίνει ξανά η ένταση στον Περσικό – Ανταλλαγή χτυπημάτων

Η βία θα απαντηθεί με βία, δηλώνει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς. Η κατάσταση σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στην περιοχή που θέτει εν αμφιβόλω την εκεχειρία.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Πρόκειται για τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων μετά την υπογραφή, την περασμένη εβδομάδα, του Μνημονίου Κατανόησης (MOU), το οποίο κήρυξε το τέλος του πολέμου. Η κατάσταση σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στην περιοχή που θέτει εν αμφιβόλω την εκεχειρία.

Βανς: Η βία θα απαντηθεί με βία

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στις διαπραγματεύσεις της περασμένης εβδομάδας, έγραψε το βράδυ της Παρασκευής ότι «η βία θα απαντηθεί με βία».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Εμείς την έχουμε τηρήσει. Αν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Αλλά η βία θα απαντηθεί με βία.»

Σύμφωνα με τη CENTCOM, αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Απάντηση στο ιρανικό πλήγμα

Τα αμερικανικά πλήγματα ακολούθησαν επίθεση του Ιράν την Πέμπτη, όταν εξαπέλυσε drones εναντίον αρκετών εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Ένα από τα drones έπληξε το φορτηγό πλοίο Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης, ενώ αυτό έβγαινε από τα Στενά κατά μήκος των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με τη CENTCOM, η οποία χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιθέσεις ως «ισχυρή απάντηση».

Τραμπ: Ανόητη παραβίαση

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε νωρίτερα την Παρασκευή στο Truth Social ότι η επίθεση με drones από το Ιράν αποτέλεσε «μια ανόητη παραβίαση της συμφωνίας μας για κατάπαυση του πυρός».

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν το βράδυ της Παρασκευής: «Πριν από λίγες ώρες, το αμερικανικό καθεστώς, παραβιάζοντας για ακόμη μία φορά τις δεσμεύσεις του, εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στις ακτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, επικαλούμενο διάφορα προσχήματα.»

Οι IRGC ανέφεραν ότι το Πολεμικό τους Ναυτικό απάντησε πλήττοντας «θέσεις του τρομοκρατικού στρατού των ΗΠΑ στην περιοχή» και προειδοποίησαν ότι «σε περίπτωση επανάληψης της επιθετικότητας, η απάντησή μας θα είναι ακόμη πιο εκτεταμένη».

Η CENTCOM ανέφερε επίσης σε ανακοίνωσή της: «Οι δυνάμεις της CENTCOM συνεχίζουν να συντονίζουν και να υποστηρίζουν την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων που διασχίζουν τα Στενά. Ο αμερικανικός στρατός παραμένει παρών και σε επιφυλακή, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας με το Ιράν τηρούνται, εφαρμόζονται και παραμένουν σε πλήρη ισχύ.»

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι εάν το Ιράν θα επιλέξει να απαντήσει στρατιωτικά.

Πηγή: Axios

Φωτογραφία @AP

