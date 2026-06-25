Κριμαία: Διακοπές ρεύματος λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι προγραμματισμένες για όλη την Κριμαία, λόγω των πρόσφατων ουκρανικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της προσαρτημένης χερσονήσου, Σεργκέι Αξιόνοφ.

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι προγραμματισμένες για όλη την Κριμαία, λόγω των πρόσφατων ουκρανικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της προσαρτημένης χερσονήσου, Σεργκέι Αξιόνοφ.

«Οι ενεργειακές υποδομές υπέστησαν ζημιές από τις εχθρικές επιθέσεις και, για αυτόν τον λόγο, θα γίνουν προσωρινές διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σε όλη την Κριμαία», έγραψε ο Αξιόνοφ στην πλατφόρμα Telegram, διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι «στοχευμένες», ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται.

Επιχειρώντας να καθησυχάσει τους κατοίκους της ουκρανικής χερσονήσου που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, ο Ρώσος αξιωματούχος είπε ότι «η επισιτιστική ασφάλεια» είναι πλήρως εγγυημένη και «τα αναγκαία φάρμακα» παραμένουν διαθέσιμα.

Η μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας, η Σεβαστούπολη, όπου ζουν περίπου 550.000 άνθρωποι, έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 30°C, έπειτα από επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την Κυριακή, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι διακόπτονται οι πωλήσεις καυσίμων στα πρατήρια της Κριμαίας.

Το Κίεβο προσπαθεί να απομονώσει τη χερσόνησο, πλήττοντας τις οδούς ανεφοδιασμού και τις ρωσικές υποδομές. Η Μόσχα χρησιμοποιεί την Κριμαία για να υποστηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ