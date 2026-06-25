STIRIXIS Group: Η αξία του στρατηγικού σχεδιασμού στο μέλλον του Real Estate και της φιλοξενίας

Η παρουσία της STIRIXIS Group στο Παγκόσμιο Συνέδριο 2026 της Forbes Global Properties στην Κέρκυρα.

«Η πραγματική αξία μιας επένδυσης δεν καθορίζεται τη στιγμή της συναλλαγής, αλλά κατά την πορεία υλοποίησης και αξιοποίησής της» επισήμανε ο Αλέξανδρος Αθανασούλας Πρόεδρος και CEO της STIRIXIS Group μιλώντας στο συνέδριο Forbes Global Properties Global Conference 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου στο Angsana Corfu Resort & Spa στην Κέρκυρα.

Η STIRIXIS Group, η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία στρατηγικής, αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, διοίκησης έργου και συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης επιχειρήσεων, ανέδειξε τη συμβολή της στον διεθνή διάλογο για το μέλλον των ακινήτων, της φιλοξενίας και των επενδύσεων, μέσα από στρατηγικές που μετατρέπουν τους χώρους σε μοχλούς ανάπτυξης και βιώσιμης αξίας.

Η αξία του στρατηγικού σχεδιασμού στο μέλλον του Real Estate και της φιλοξενίας

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Αλέξανδρος Αθανασούλας, Πρόεδρος & CEO της STIRIXIS Group, συμμετείχε ως ομιλητής με την κεντρική παρουσίαση «Beyond the Closing. Building Trust through Delivery».

Μέσα από την ομιλία του ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς επενδυτές ακινήτων μετά την ολοκλήρωση μιας αγοράς, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική αξία μιας επένδυσης δεν καθορίζεται τη στιγμή της συναλλαγής αλλά κατά την πορεία υλοποίησης και αξιοποίησής της. Εστίασε στη σημασία της ενιαίας στρατηγικής καθοδήγησης, της λογοδοσίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης έργου ως βασικών προϋποθέσεων για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των επενδύσεων.

«Η πραγματική αξία μιας επένδυσης δεν κρίνεται στο κλείσιμο της συμφωνίας, αλλά σε όσα ακολουθούν μετά. Οι επενδυτές αναζητούν συνεργάτες που μπορούν να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα, να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη και να παραδώσουν το αποτέλεσμα που υποσχέθηκαν. Αυτή είναι η φιλοσοφία της STIRIXIS Group και η βάση πάνω στην οποία δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας εδώ και τρεις δεκαετίες» δήλωσε ο Αλέξανδρος Αθανασούλας.

Μέσα από το έργο της σε διεθνές επίπεδο, η εταιρεία προωθεί μια ολιστική προσέγγιση ανάπτυξης που συνδυάζει στρατηγική σκέψη, καινοτομία, επιχειρηματική απόδοση και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντος του Real Estate, της φιλοξενίας και των επενδύσεων.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλάμβανε παρουσιάσεις, fireside chats, αναλύσεις διεθνών αγορών και συζητήσεις με διακεκριμένους εκπροσώπους των τομέων των ακινήτων, των επενδύσεων, των επιχειρήσεων και των μέσων ενημέρωσης.

Μεταξύ των ομιλητών βρέθηκαν οι Michael Jalbert, CEO της Forbes Global Properties, Peter C. Hung, President, Licensing & Branded Ventures της Forbes Global Media Holdings, ο βραβευμένος δημοσιογράφος Ian King, η Ρούλα Ρουβά, Ιδρύτρια & CEO του Roula Rouva | Forbes Global Properties καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του παγκόσμιου Real Estate.

Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από τη Forbes Global Properties και φιλοξενήθηκε στην Ελλάδα από τη Roula Rouva | Forbes Global Properties, συγκέντρωσε ηγετικά στελέχη και εκπροσώπους κορυφαίων μεσιτικών εταιρειών από 27 χώρες, προσφέροντας ένα υψηλού επιπέδου forum ανταλλαγής γνώσης, δικτύωσης και συζήτησης για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας αγοράς ακινήτων.