Wall Street: Ούτε τα mega έσοδα της Micron δεν πρασινίζουν τον Nasdaq

Μόλις δέκα λεπτά κράτησε τα θετικά πρόσημα ο τεχνολογικός δείκτης καθώς ούτε οι ισχυρές προβλέψεις από την Micron και την Qualcomm κατάφεραν να διώξουν τις ανησυχίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τελευταία ενημέρωση: 17:24

Μόλις δέκα λεπτά κράτησε τα θετικά πρόσημα ο Nasdaq της Wall Street την Πέμπτη, καθώς ούτε οι ισχυρές προβλέψεις από την Micron και την Qualcomm κατάφεραν να διώξουν την νευρικότητα που επικρατεί γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις «φουσκωμένες» αποτιμήσεις για τις εταιρείες που ηγούνται του κλάδου και έχουν προγραμματίσει mega δαπάνες στο άμεσο μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,76% στις 52.241 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κερδίζει 0,17% στις 7.370 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq πηγαίνει για αρνητικό 4 στα 4 καθώς διολισθαίνει 0,46% στις 25.361 μονάδες. Μάλιστα, βρίσκεται σε τροχιά για τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από τον Μάρτιο του 2025.

Η Micron ανακοίνωσε χθες υπερτετραπλασιασμό των εσόδων το τρίτο τρίμηνο, με την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης στον κόσμο, να ανακοινώνει έσοδα 41,46 δισ. δολ. έναντι εκτιμήσεων 35,84 δισ. δολ., και 9.3 δισ. δολ. ένα χρόνο νωρίτερα. Άκρως ενθαρρυντική είναι η πρόβλεψη και για το τρέχον τρίμηνο, καθώς η εταιρεία αναμένει έσοδα περίπου 50 δισ. δολ., από 11,3 δισ. δολ. ένα χρόνο νωρίτερα. Την ίδια ώρα, σχεδόν διπλάσια πρόβλεψη για έσοδα από μη κινητά τηλέφωνα στο οικονομικό έτος 2029 που θα ανέλθουν σε 40 δισ. δολάρια εξέδωσε η Qualcomm (από 22 δισ. δολάρια προηγουμένως) με αποτέλεσμα η μετοχή της να εκτινάσσεται 12,4% την Πέμπτη. Η μετοχή της πρώτης εκτοξεύεται πάνω από 13% ενώ της δεύτερης ενισχύεται σχεδόν 4%. Οι μετοχές τους έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 200% και 50% αντίστοιχα μόνο σε αυτό το τρίμηνο.

Τον Nasdaq ωστόσο πληγώνει σημαντικά η «βουτιά» σχεδόν 5% που σημειώνει η μετοχή της Apple, καθώς ανακοίνωσε αυξήσεις τιμών στα MacBook και iPad, στην πρώτη επίσημη κίνησή της για να μετακυλήσει το υψηλότερο κόστος για τσιπ μνήμης και μονάδες αποθήκευσης στους καταναλωτές, αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος, Τιμ Κουκ διεμήνυσε ότι οι αυξήσεις είναι αναπόφευκτες.

Οι επενδυτές πήραν στα χέρια τους και τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE), ο οποίος επιταχύνθηκε, στο δομικό του μέρος, με τον υψηλότερο ρυθμό από τον Οκτώβριο του 2023. Ειδικότερα, εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο PCE κατέγραψε ετήσιο ρυθμό 3,4%, ενώ σε μηνιαία άνοδο αυξήθηκε 0,3%. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με την εκτίμηση του Dow Jones. Επίσης, μία αναθεωρημένη μέτρηση των στοιχείων του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου έδειξε ότι η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,1%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση του 1,6%. 'Οπως σημειώνουν οι αναλυτές, η αγορά μοιάζει ανακουφισμένη που οι μετρήσεις δεν ήταν χειρότερες λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές ενέργειας.

«Τα στοιχεία ενισχύουν την άποψη ότι ο πληθωρισμός παραμένει ανησυχητικός, με τον νέο πρόεδρο Γουόρς να καθιστά σαφές ότι ο πληθωρισμός παραμένει βασική προτεραιότητα και ότι τα επιτόκια είναι πιθανό να αυξηθούν εάν οι πιέσεις συνεχιστούν» δήλωσε η Ντανιέλα Χάθορν, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στο Capital.com.

Στα επιχειρηματικά, η IBM ανακοίνωσε την επαναστατική τεχνολογία ικανή να παράγει τσιπ μικρότερα από ένα νανόμετρο. Συγκεκριμένα, δημιούργησε το μικρότερο τσιπ υπολογιστών, κάτω του 1 νανόμετρου (sub-1nm), συγκεκριμένα 0,7 nm. H μετοχή υποχωρεί 0,8%.