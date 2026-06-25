Βορίδης: Η αντιπολίτευση θέλει να εμποδίσει μια συνταγματική αναθεώρηση στην κατεύθυνση που θέλει ο λαός

«Το πρόβλημα είναι ότι πιστεύετε ότι οι απόψεις σας είναι μειοψηφικές, ότι όταν τις θέσετε στις εκλογές, ο λαός δεν θα σας επιλέξει. Ότι θα καταστεί επίδικο λαϊκό η συνταγματική αναθεώρηση».

Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος έχει ήδη διανύσει περίπου το 1/3 της ύλης της. Αρκετοί βουλευτές της αντιπολίτευσης, ο ένας μετά τον άλλον, στη Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, έχουν κατ΄ επανάληψη δηλώσει ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση και γι΄ αυτό δεν θα της δώσουν «λευκή επιταγή», ακόμη και για την αναθεώρηση διατάξεων που και οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι απαιτείται αλλαγή, ανεξαρτήτως των κατευθύνσεων που κάθε κόμμα θα προσέδιδε σε αυτές. Σε αυτούς τους βουλευτές απάντησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Μάκης Βορίδης, μιλώντας νωρίτερα.

«Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού. Δεν είναι ότι δεν μας εμπιστεύεστε. Φυσικά και δεν μας εμπιστεύεστε, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν ψηφίζετε στη Συνταγματική Αναθεώρηση, γιατί δεν συμφωνείτε με την κυβέρνηση. Καλά κάνετε και δεν συμφωνείτε με την κυβέρνηση. Άμα συμφωνούσατε θα είχατε προσχωρήσει στην κυβερνητική πλειοψηφία», σχολίασε ο Μάκης Βορίδης και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα είναι ότι πιστεύετε ότι οι απόψεις σας είναι μειοψηφικές, ότι όταν τις θέσετε στις εκλογές, ο λαός δεν θα σας επιλέξει. Ότι θα καταστεί επίδικο λαϊκό η συνταγματική αναθεώρηση. Ότι οι απόψεις αυτές που υπερασπιζόμαστε εμείς είναι μακράν πλειοψηφικές, ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές και θέλετε να δημιουργήσετε με τη στάση σας ένα πρόσκομμα στο να γίνει μια συνταγματική αναθεώρηση, στην κατεύθυνση που θέλει ο λαός».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ