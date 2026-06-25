Ευρωαγορές: Νέο ρεκόρ ο Stoxx 600 με ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Οι επενδυτές αισθάνθηκαν πιο άνετα μετά τα θετικά μηνύματα που έστειλε η Micron προς τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, μετά υπερκέρδη που ανακοίνωσε.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν οι ευρωαγορές την συνεδρίαση της Πέμπτης, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη να σημειώνει νέο ρεκόρ καθώς οι επενδυτές αισθάνθηκαν πιο άνετα μετά τα θετικά μηνύματα που έστειλε η Micron προς τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, μετά υπερκέρδη που ανακοίνωσε. Την ίδια ώρα, τα μάκρο στοιχεία από τις ΗΠΑ δεν τρόμαξαν την αγορά, καθώς περίμενε χειρότερα νούμερα λόγω των έντονων πιέσεων στην αγορά ενέργειας.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σκαρφάλωσε 0,79% στις 640,18 μονάδες σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο Euro Stoxx 50 σκαρφάλωσε 0,.93% στις 6.272,25 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κέρδισε 1,05% στις 25.000 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιήθηκε 0,55% στις 8.431 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κέρδισε 0,70% στις 10.535 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε 0,28% στις 51.782 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 σημείωσε άνοδο 0,64% στις 19.513 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές μετρούν ράλι περίπου 30% για το τρίμηνο, ενώ σήμερα κατέγραψαν άνοδο 1,1%.

Στο ταμπλό, οι κατασκευαστές τσιπ Infineon και STMicroelectronics κατέγραψαν άλμα 3% και 2,7% αντίστοιχα, ενώ ο προμηθευτής εξοπλισμού ημιαγωγών ASML «πρασίνισε» με 2,5%.

Η μετοχή της Bayer εκτοξεύτηκε κατά 18,7% αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε μια απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που εξέθεσε την εταιρεία σε χιλιάδες ισχυρισμούς ότι το ζιζανιοκτόνο Roundup της Monsanto προκαλεί καρκίνο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Reuters, με απόφαση 7-2 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε αποζημίωση 1,25 εκατ. δολαρίων που είχε επιδικαστεί στον Τζον Ντάρνελ, ο οποίος ισχυριζόταν ότι το ζιζανιοκτόνο προκάλεσε λέμφωμα μη Hodgkin και ότι η Monsanto, κατασκευάστρια του Roundup και πλέον θυγατρική της Bayer, δεν προειδοποίησε τους καταναλωτές για τους κινδύνους του προϊόντος.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να ασκούν αγωγές σε πολιτειακά δικαστήρια για την απουσία προειδοποίησης περί καρκίνου, επειδή η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ είχε επανειλημμένα εγκρίνει την ετικέτα του Roundup χωρίς τέτοια προειδοποίηση.