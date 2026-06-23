Γερμανία: Καύσωνας τις επόμενες ημέρες, κυρίως στα νότια και νοτιοδυτικά

Ακόμη και τους 41 βαθμούς ενδέχεται να φθάσει η θερμοκρασία στη Γερμανία τις επόμενες ημέρες, προειδοποιεί η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι δεν διαφαίνεται σύντομα «πραγματική ανακούφιση».

Ακόμη και τους 41 βαθμούς ενδέχεται να φθάσει η θερμοκρασία στη Γερμανία τις επόμενες ημέρες, προειδοποιεί η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι δεν διαφαίνεται σύντομα «πραγματική ανακούφιση».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Φέλιξ Ντιτς, είναι πιθανό οι θερμοκρασίες στις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές στα δυτικά της χώρας να μην πέφτουν κάτω από τους 24 ή 25 βαθμούς ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Μιλούμε για συνθήκες πλήρως τροπικές και χωρίς κλιματισμό αφόρητες», τόνισε. Αύριο, στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Γερμανίας αναμένονται θερμοκρασίες κοντά στους 38 βαθμούς, ενώ πάνω από τους 30 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο και στα ανατολικά και βόρεια.

«Τα πράγματα θα χειροτερέψουν την Πέμπτη και την Παρασκευή, με θερμοκρασίες ακόμη και μεταξύ 39 και 41 βαθμών», εκτίμησε ο κ. Ντιτς, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις σχετικά με την ένταση τελικά του καύσωνα.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ στη Γερμανία ήταν 41,2 βαθμοί κελσίου στις 25 Ιουλίου 2019 στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ενώ η πιο ζεστή ημέρα Ιουνίου αναφέρθηκε στις 30 Ιουνίου 2019 στη Σαξονία-Άνχαλτ με 39,6 βαθμούς.

«Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας διαφαίνεται ελαφρά τάση πτώσης της θερμοκρασίας, αλλά μόνο για τα βορειοδυτικά», εκτίμησε ο εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι το κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών, θα διαρκέσει πιθανότατα όλη την επόμενη εβδομάδα.

Σε τοπικό επίπεδο, κρατίδια και δήμοι λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ακραίων θερμοκρασιών. Στο Μόναχο οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με μια «κανονική» ημέρα. Συγκεκριμένα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται νερό για πότισμα κήπων, πλύσιμο αυτοκινήτων, αλλά και παιδικές πισίνες. Στο Βερολίνο οι μαθητές τις επόμενες ημέρες θα μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο, προκειμένου να αποφύγουν τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, ενώ ακυρώνονται σχολικές αθλητικές εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ