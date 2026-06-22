Φωτιά σε δασική έκταση στη Βοιωτία - Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα

Επιπλέον, προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Τελευταία ενημέρωση 17:48

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, κι από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για την ασφάλεια των οδηγών, λόγω χαμηλής ορατότητας από καπνούς, έχει κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα. Επιπλέον, προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας.