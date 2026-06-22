Το Lidl House Athens φέρνει μια νέα εμπειρία γεύσης και εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας

Ένας πρότυπος κόμβος ανοιχτού διαλόγου, εκπαίδευσης και συμμετοχής, προσβάσιμος σε όλους, με σημείο αναφοράς τη σύγχρονη διατροφή, τη βιωσιμότητα και την καθημερινή ευεξία.

Τι συμβαίνει όταν η γαστρονομία συναντά τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό; Η απάντηση βρίσκεται στο Lidl House Athens, το νέο εγχείρημα της Lidl Ελλάς που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο εμπειρίας, γνώσης και συμμετοχής για όλους.

Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό χώρο 670 τ.μ. στην ιστορική Στοά Αρσακείου, αφιερωμένο στην ελληνική γαστρονομία, τη βιωματική εκπαίδευση και την καθημερινή ευεξία. Έναν χώρο που δεν δημιουργήθηκε απλώς για να φιλοξενεί δράσεις, αλλά για να λειτουργεί ως ένας «ζωντανός οργανισμός» που αναζωογονεί ιδέες, γεύσεις και ανθρώπους.

Ένας πρότυπος κόμβος εκπαίδευσης στο οικοσύστημα ΣΤΟΑ

Το Lidl House Athens γεννήθηκε μέσα από ένα βαθύ, κοινό όραμα με το concept ΣΤΟΑ για την ανάδειξη του μεσογειακού τρόπου ζωής και της ελληνικής γαστρονομίας και σήμερα αποτελεί έναν από τους 17 συνεργάτες του οικοσυστήματος αυτού στην ιστορική Στοά Αρσακείου. Εκπροσωπώντας τον πυλώνα της εκπαίδευσης, συμπληρώνει τις εμπειρίες της αγοράς, της γαστρονομίας, του πολιτισμού και της δημιουργίας που αναπτύσσονται στο νέο αυτό υβριδικό οικοσύστημα.

Η επιλογή της Στοάς Αρσακείου μόνο τυχαία δεν ήταν. Για τη Lidl Ελλάς, η ιστορική στοά αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να φιλοξενήσει ένα εγχείρημα που επιδιώκει να φέρει ξανά τον μεσογειακό τρόπο ζωής στο κέντρο της πόλης και να δημιουργήσει έναν χώρο ανοιχτό σε όλους, από τα παιδιά που ανακαλύπτουν τώρα τον κόσμο μέχρι τις μεγαλύτερες γενιές που αναζητούν την αυθεντικότητα.

Περισσότερο από ένα κτίριο ή μια νέα εγκατάσταση, το Lidl House Athens φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς όπου η γεύση συναντά την εκπαίδευση και η γνώση μετατρέπεται σε καθημερινή εμπειρία.

Μια πρωτοβουλία με κοινωνικό αποτύπωμα

Το Lidl House Athens εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Lidl Ελλάς για τη δημιουργία αξίας πέρα από το προϊόν, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γνώση, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής.

Βασική φιλοσοφία του εγχειρήματος είναι ότι η σχέση με το φαγητό δεν σταματά στο ράφι, αλλά συνεχίζεται ως μια βιωματική εμπειρία στο τραπέζι. Με αυτό το σκεπτικό, ο νέος χώρος σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί ως ένας ανοιχτός τόπος συνάντησης, όπου το brand σταματά να «μιλά» μόνο του και αρχίζει να συνδιαλέγεται ουσιαστικά με την κοινωνία.

Με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, το Lidl House Athens απευθύνεται σε κάθε πολίτη χωρίς περιορισμούς, προσφέροντας πρόσβαση στη γνώση και την εμπειρία ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικού υπόβαθρου.

Δωρεάν δράσεις για όλους

Στο Lidl House Athens, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων και εμπειριών.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από τη σύγχρονη διατροφή, θεματικά workshops και masterclasses, εργαστήρια γεύσης, οινογνωσίες, καθώς και συζητήσεις με ειδικούς από τους χώρους της υγείας, της γαστρονομίας και της βιωσιμότητας.

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται δράσεις που αναδεικνύουν πρακτικούς τρόπους για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα, μετατρέποντας τη γνώση σε μια συμμετοχική γιορτή και σε μια βιωματική εμπειρία με πραγματική αξία για τον επισκέπτη.

Το σημαντικότερο είναι ότι η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις θα είναι εντελώς δωρεάν, με απλή δήλωση συμμετοχής. Για τη Lidl Ελλάς, η διατροφική παιδεία, η ποιότητα και η βιωσιμότητα αποτελούν δικαίωμα και όχι προνόμιο.

Ο Resident Chef και οι γαστρονομικές εμπειρίες

Κεντρικό ρόλο στο γαστρονομικό αποτύπωμα του Lidl House Athens έχει ο Resident Chef Δημοσθένης Μπαλόπουλος, ο οποίος καθοδηγεί τις γαστρονομικές δράσεις και διασφαλίζει τη γευστική ταυτότητα και την τεχνική αρτιότητα των εμπειριών.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες προσεγγίσεις στη μαγειρική, να ανακαλύψουν «πειραγμένες» παραδοσιακές συνταγές και να συμμετέχουν ενεργά σε εργαστήρια που συνδέουν τη γεύση με τη γνώση και τη δημιουργικότητα.

Για την υλοποίηση των απαιτητικών workshops και των γαστρονομικών δράσεων, το Lidl House Athens έχει εξοπλιστεί με οικιακές και επαγγελματικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας από τη Miele Ελλάς, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας, αξιοπιστίας και ενεργειακής απόδοσης.

Η ελληνική γαστρονομία στο επίκεντρο

Για τη Lidl Ελλάς, η ελληνική γαστρονομία δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ταυτότητα, πολιτισμός, υγεία και βιωσιμότητα.

Μέσα από το Lidl House Athens επιδιώκεται η δημιουργία, σε συνεργασία με ειδικούς και ανθρωπολόγους της τροφής, ενός «Εθνικού Αρχείου Γεύσεων», με στόχο την καταγραφή, τη διάσωση και την ανάδειξη τοπικών συνταγών και γαστρονομικών παραδόσεων από κάθε γωνιά της χώρας.

Παράλληλα, ο νέος χώρος φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για την περαιτέρω ανάδειξη της ελληνικής κουζίνας, ανοίγοντας τη συζήτηση για την αναγνώρισή της ως στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η προσπάθεια αυτή συνδέεται άμεσα με τη διαχρονική στήριξη της ελληνικής παραγωγής από τη Lidl Ελλάς, η οποία μόνο το 2025 προώθησε ελληνικά προϊόντα αξίας άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ σε 31 χώρες.

Από τη θεωρία στο πιάτο: Η δημοκρατική διατροφική παιδεία

Στην καρδιά του Lidl House Athens βρίσκεται η έννοια της «δημοκρατικής διατροφικής παιδείας». Η πεποίθηση ότι η γνώση γύρω από την τροφή — από το χωράφι μέχρι το πιάτο — πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους.

Μέσα από βιωματικές δράσεις και τον λεγόμενο «επιταχυντή βιωσιμότητας», οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν στην πράξη πώς μπορούν να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων, να αξιοποιούν καλύτερα τα υλικά τους και να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνες διατροφικές συνήθειες.

Παράλληλα, τα παιδιά θα γνωρίζουν την ιστορία πίσω από κάθε προϊόν και την αξία της παραγωγικής διαδικασίας, αναπτύσσοντας μια πιο ουσιαστική σχέση με το φαγητό και τον άνθρωπο που το παράγει.

Ένα οικοσύστημα που επεκτείνεται και ψηφιακά

Το Lidl House Athens αναμένεται να ανοίξει επίσημα τις πόρτες του τον Σεπτέμβριο, προσκαλώντας το κοινό να γίνει μέρος μιας νέας γαστρονομικής κοινότητας. Σε δεύτερη φάση, το εγχείρημα θα επεκταθεί και ψηφιακά μέσα από τη δική του πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα συνδέει τον φυσικό χώρο με το περιεχόμενο, τη γνώση και την εμπειρία.

Έναν χώρο όπου η ελληνική γαστρονομική κληρονομιά συναντά τη σύγχρονη βιωσιμότητα. Έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης, εκπαίδευσης και δημιουργίας. Έναν νέο προορισμό στην καρδιά της Αθήνας, που φιλοδοξεί να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά στο φαγητό, τη γνώση και έναν καλύτερο τρόπο ζωής.

Η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, δήλωσε: «Με το Lidl House Athens, η σχέση μας με τον καταναλωτή δεν σταματάει στο ράφι, ως συνειδητή επιλογή, αλλά συνεχίζεται ως διαρκής εμπειρία. Δημιουργούμε έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης όπου η ελληνική γαστρονομική κληρονομιά συναντά τη σύγχρονη βιωσιμότητα. Ένα εργαστήριο εμπειρίας, γεύσης, πολιτισμού και βιωσιμότητας. Έναν ζωντανό οργανισμό που αναζωογονεί ιδέες και ανθρώπους. Έναν χώρο όπου το brand σταματάει να “μιλάει” μόνο του… και αρχίζει να συναντά. Να συζητά. Να παράγει. Γιατί αυτό που λείπει από την σχέση μας με το φαγητό σήμερα είναι η ταυτότητα, η γνώση, η εμπειρία και η σύνδεση. Για εμάς στη Lidl Ελλάς, το "Better Living" δεν είναι απλώς σύνθημα, αλλά μια έμπρακτη, βιώσιμη δέσμευση προς την ελληνική οικογένεια και την κοινωνία.»