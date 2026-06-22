Σε ύφεση η πυρκαγιά στα Σπάτα - Γενική επιφυλακή σε Αττική και Στ. Ελλάδα

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρεί το Πυροσβεστικό Σώμα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Βοιωτίας και της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα, έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή. Επιπλέον, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και στα τρία μέτωπα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή των #Σπάτων της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής είναι σε ύφεση. Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ. Επιπλέον, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Σπάτων προχώρησε η Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης, από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας-Σπάτων, καθώς και στη συμβολή των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου.

Πυρκαγιές σε Βοιωτία και Θήβα

Την ίδια ώρα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, κι από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για την ασφάλεια των οδηγών, λόγω χαμηλής ορατότητας από καπνούς, έχει κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα.

Τέλος, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στον Ελεώνα Θήβας οριοθετήθηκε σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:25 χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση του ΠΣ, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) έχουν μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για τη διερεύνηση των αιτιών τους. Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των αυξημένων πυρομετεωρολογικών συνθηκών.