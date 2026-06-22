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Σε συζήτηση για το κτηματολόγιο θα συμμετάσχει την Τρίτη ο Κ. Μητσοτάκης

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Σε συζήτηση για το κτηματολόγιο θα συμμετάσχει την Τρίτη ο Κ. Μητσοτάκης
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 11.00, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια», που διοργανώνουν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στο Ωδείο Αθηνών.

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κτηματολόγιο
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