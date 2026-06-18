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Ρωσία: «Κανονικός» ο εφοδιασμός καυσίμων στην Μόσχα μετά την ουκρανική επίθεση

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Ρωσία: «Κανονικός» ο εφοδιασμός καυσίμων στην Μόσχα μετά την ουκρανική επίθεση
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Ο εφοδιασμός της Μόσχας με πετρελαϊκά προϊόντα και η λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων στην ρωσική πρωτεύουσα «συνεχίζονται κανονικά», μετά την μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφεραν οι αρχές.

Ο εφοδιασμός της Μόσχας με πετρελαϊκά προϊόντα και η λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων στην ρωσική πρωτεύουσα «συνεχίζονται κανονικά», μετά την μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφεραν οι αρχές.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της νύχτας πολλά βλήματα έπληξαν διυλιστήριο για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Φλόγες και πυκνός καπνός φαινόταν πάνω από τη νοτιοανατολική συνοικία Καπότνια της Μόσχας, όπου βρίσκεται διυλιστήριο, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 555 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν την ώρα που βρίσκονταν πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας, ενώ ο Σομπιάνιν επεσήμανε ότι περίπου 180 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


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