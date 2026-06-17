Η Ουκρανία έπληξε γέφυρες και δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στην Μαύρη Θάλασσα

Το Γενικό Επιτελείο με ανακοίνωση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι ο στόχος επλήγη επιτυχώς και ότι η έκταση της ζημιάς αξιολογείται.

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε το δεξαμενόπλοιο FINA A στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο περιγράφεται ως μέρος του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Το Γενικό Επιτελείο με ανακοίνωση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι ο στόχος επλήγη επιτυχώς και ότι η έκταση της ζημιάς αξιολογείται.

Στην ανακοίνωση του προστίθεται ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης μια οδική γέφυρα κατά μήκος του Βόρειου Πορθμού της Κριμαίας κοντά στον οικισμό Στάφκι και μια οδική γέφυρα στο κατεχόμενο τμήμα της περιοχής της Χερσώνας κοντά στον οικισμό Βόϊνκα.