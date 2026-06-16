Ψηφιακή πλατφόρμα για την οικονομική διπλωματία - Μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΕΞ, υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΕΚΤ

Για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που θα ενισχύσει την οικονομική διπλωματία και θα υποστηρίξει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, το υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας.

Για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που θα ενισχύσει την οικονομική διπλωματία και θα υποστηρίξει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, το υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στο υπουργείο Εξωτερικών και σηματοδοτεί την έναρξη μιας θεσμικής συνεργασίας με στόχο την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των δεδομένων προς όφελος της ελληνικής οικονομικής παρουσίας στο εξωτερικό.

Η συνεργασία αξιοποιεί τη συμπληρωματική τεχνογνωσία των τριών φορέων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συστηματική συλλογή, οργάνωση, ανάλυση και αξιοποίηση του μεγάλου όγκου πληροφοριών που παράγουν τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό. Στόχος είναι η μετατροπή της πληροφορίας σε οργανωμένη και αξιοποιήσιμη γνώση, η οποία θα υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό, την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και την προώθηση των ελληνικών οικονομικών συμφερόντων διεθνώς.

Κατά την υπογραφή του μνημονίου, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά προχωρούμε, μαζί με τον κ. Δερμεντζόπουλο, στη συμφωνία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, για την ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα ενισχύσει και θα πολλαπλασιάσει θεαματικά τις δυνατότητές μας ως υπουργείου Εξωτερικών. Κι αυτό, διότι θα μπορούμε πλέον να εντοπίζουμε και να αξιοποιούμε, άμεσα και αποτελεσματικά, επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες στο διεθνές περιβάλλον. Με τη νέα πλατφόρμα, πέραν του πρωταρχικού στόχου της κυβερνητικής μας πολιτικής για την ψηφιοποίηση του κράτους, επιτυγχάνουμε τη μετατροπή ενός τεράστιου πλούτου πληροφοριών που συσσωρεύεται στα κατά τόπους Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, σε αξιοποιήσιμη γνώση. Και καθώς ο απώτερος στόχος μας είναι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και η οικονομική εξωστρέφεια, τότε σήμερα, με την υπογραφή του MOU για την καινούργια πλατφόρμα, το υπουργείο Εξωτερικών και γενικότερα η μεθοδολογία της εξωτερικής πολιτικής στην πατρίδα μας, αλλάζει σελίδα».

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, δήλωσε: «Η νέα αυτή θεσμική συνεργασία του υπουργείου Εξωτερικών, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΕΚΤ αναβαθμίζει τον τρόπο άσκησης της οικονομικής διπλωματίας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ΕΚΤ στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας που δεν ψηφιοποιεί απλώς διαδικασίες, αλλά μετατρέπει την πληροφορία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε μετρήσιμη στρατηγική γνώση. Διαμορφώνουμε τις συνθήκες ώστε οι στρατηγικές αποφάσεις να λαμβάνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα και τεκμηρίωση. Με αυτόν τον τρόπο, η εξωστρέφεια της χώρας ενισχύεται έμπρακτα και η ελληνική επιχειρηματικότητα αποκτά πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη στις διεθνείς αγορές».

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΤ, ομότιμη καθηγήτρια Ευγενία Μπεζιρτζόγλου, δήλωσε: «Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ουσιαστική αξιοποίηση των δεδομένων και της τεκμηρίωσης στην υποστήριξη της δημόσιας πολιτικής. Αναδεικνύει, παράλληλα, τη σημασία της συνεργασίας δημόσιων φορέων με συμπληρωματικούς ρόλους, όταν ο κοινός στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση της πληροφορίας προς όφελος της χώρας. Το ΕΚΤ συμμετέχει με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του στην οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και διάχυση δεδομένων και ψηφιακού περιεχομένου, συμβάλλοντας στη δημιουργία αξιόπιστων ψηφιακών υποδομών με ουσιαστική συμβολή στη δημόσια διοίκηση και την ελληνική οικονομία».

Ο διευθυντής του ΕΚΤ, Δρ Κυριάκος Τολιάς, δήλωσε: «Το μνημόνιο συνεργασίας αποτελεί αφετηρία για τη σταδιακή διαμόρφωση μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης που θα ενισχύει την εθνική εκπροσώπηση και παρουσία της χώρας στο εξωτερικό. Η οικονομική διπλωματία είναι το πρώτο πεδίο εφαρμογής, αξιοποιώντας και την ουσιαστική δουλειά που έχει ήδη γίνει με τη διαδικτυακή πύλη AGORA. Με την τεχνογνωσία του ΕΚΤ, η πληροφορία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων θα μπορεί να οργανώνεται, να αναλύεται και να αξιοποιείται έγκαιρα, υποστηρίζοντας πιο στοχευμένα τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και την εξωστρέφεια της χώρας».

Ψηφιακή πλατφόρμα για την υποστήριξη της οικονομικής διπλωματίας

Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων λειτουργούν ως κόμβοι πληροφόρησης, παρακολούθησης και υποστήριξης της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στο εξωτερικό. Ο όγκος της πληροφορίας που παράγεται και η ταχύτητα των διεθνών οικονομικών εξελίξεων καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη ενός ενιαίου, οργανωμένου και διαλειτουργικού συστήματος καταγραφής και αξιοποίησης δεδομένων.

Η νέα ψηφιακή υποδομή θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο πρόσβασης σε εκθέσεις, ενημερώσεις, μελέτες, αναλύσεις και εισηγήσεις των Γραφείων, καθώς και σε πληροφοριακό υλικό για αγορές του εξωτερικού, επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες, κλαδικές αναλύσεις, επιχειρηματικές αποστολές και οδηγούς επιχειρείν.

Με έμφαση στην ασφάλεια και στη διαβαθμισμένη πρόσβαση, η πλατφόρμα θα επιτρέπει την αξιοποίηση της πληροφορίας με βάση τον ρόλο και τις αρμοδιότητες κάθε χρήστη. Παράλληλα, θα σχεδιαστεί με γνώμονα τη διαλειτουργικότητα και τη δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα και βάσεις δεδομένων, όπως η διαδικτυακή πύλη AGORA, βάσεις δεδομένων διεθνών οργανισμών και πληροφοριακά συστήματα της Enterprise Greece.

Στο πλαίσιο του μνημονίου, το ΕΚΤ θα συμβάλει στον σχεδιασμό της πλατφόρμας και στον καθορισμό των λειτουργικών προδιαγραφών της, παρέχοντας τεχνογνωσία σε θέματα ψηφιακών υπηρεσιών, δεδομένων και τεκμηρίωσης. Η συμβολή του βασίζεται στην εμπειρία του στην υλοποίηση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων που συγκεντρώνουν πολλαπλές πηγές δεδομένων και υποστηρίζουν τη συνεργασία και τον συντονισμό φορέων σε εθνικό επίπεδο.

Ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας και κοινών δράσεων

Πέρα από την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας, το μνημόνιο διαμορφώνει ένα ευρύτερο πλαίσιο θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των τριών φορέων. Σε αυτό περιλαμβάνονται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, η προτυποποίηση και αξιοποίηση δημόσιων δεδομένων, η εκπόνηση μελετών και ερευνών, καθώς και η παραγωγή στατιστικών στοιχείων και δεικτών για την υποστήριξη πολιτικών και δράσεων κοινού ενδιαφέροντος.

Προβλέπονται επίσης κοινές δράσεις ενημέρωσης και προβολής, πρωτοβουλίες για τον απόδημο ελληνισμό, καθώς και διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης και συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα συνεργασίας.

Το μνημόνιο θέτει τις βάσεις για μια συνεργασία με θεσμική συνέχεια, αξιοποιώντας τα δεδομένα, την τεκμηρίωση και τις ψηφιακές τεχνολογίες προς όφελος της χώρας.