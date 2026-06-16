Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε επίθεση ρωσικού drone στη Νικόπολη

Ο εχθρός έπληξε με ένα drone FPV ανθρώπους που περπατούσαν κατά μήκος του δρόμου», δήλωσε ο Ολεξάντρ Χάνζα μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Μία 87χρονη μητέρα και ο 51χρονος γιος της, καθώς και ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκαν σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην πόλη Νικόπολη της Ουκρανίας στο νότιο μέτωπο, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης.

«Ο εχθρός έπληξε με ένα drone FPV ανθρώπους που περπατούσαν κατά μήκος του δρόμου», δήλωσε ο Ολεξάντρ Χάνζα μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο ίδιος ανάρτησε μια θολή φωτογραφία που δείχνει ένα αναπηρικό αμαξίδιο πάνω σε έναν δρόμο και δίπλα του να κείται κάποιος που δείχνει να είναι νεκρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ