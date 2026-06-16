G7: Μία φανέλα της εθνικής Γερμανίας με το όνομά του δώρισε ο Μερτς στον Τραμπ

Ένα επίκαιρο δώρο - έκπληξη επεφύλασσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος γιόρτασε πριν από λίγες ημέρες τα 80ά του γενέθλια.

Ένα επίκαιρο δώρο - έκπληξη επεφύλασσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος γιόρτασε πριν από λίγες ημέρες τα 80ά του γενέθλια.

Κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στο Εβιάν, ο κ. Μερτς δώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ μια φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας, όπως αγωνίζεται στο εν εξελίξει Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με το όνομα «Trump» στην πλάτη και τον αριθμό «47», καθώς ο κ. Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο καγκελάριος είχε πάντως ήδη ευχηθεί στον Αμερικανό πρόεδρο με χειρόγραφη κάρτα, η οποία παραδόθηκε εγκαίρως στον Λευκό Οίκο.

«Το να φλερτάρεις με τον Τραμπ σίγουρα δεν είναι ποτέ λάθος, αλλά δεν αλλάζει την ισορροπία δυνάμεων. Η Γερμανία θα πρέπει να συνεχίσει να παίζει με προσοχή στη διατλαντική εταιρική σχέση», δήλωσε στην BILD ο πολιτικός επιστήμονας Μπένγιαμιν Χένε, σχολιάζοντας την προσπάθεια του καγκελάριου Μερτς να εξομαλύνει τη σχέση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η οποία διαταράχθηκε όταν ο πρώτος άσκησε κριτική για την αμερικανική επίθεση στο Ιράν, για να του απαντήσει σε υποτιμητικό τόνο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ