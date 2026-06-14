Συμφωνία Βρετανίας–Ιαπωνίας για επενδύσεις και τεχνολογικές συνεργασίες ύψους 24 δισ. δολαρίων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντά την Ιαπωνίδα ομόλογό του, Σανάε Τακαΐτσι, την Κυριακή.

Η Βρετανία και η Ιαπωνία αναμένεται να συμφωνήσουν σε επενδυτικές και τεχνολογικές συνεργασίες αξίας άνω των 18 δισεκατομμυρίων λιρών (24 δισ. δολαρίων), οι οποίες εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντά την Ιαπωνίδα ομόλογό του, Σανάε Τακαΐτσι, την Κυριακή.

Σύμφωνα με το Reuters αυτές είναι ορισμένες από τις λεπτομέρειες, όπως παρουσιάζονται από τη βρετανική κυβέρνηση:

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν ένα πενταετές ιαπωνικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους άνω των 9 δισεκατομμυρίων λιρών σε υποδομές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και σχέδια για την κινητοποίηση έως και 9 δισεκατομμυρίων λιρών για υπεράκτια αιολικά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σκέλος που αφορά την υπεράκτια αιολική ενέργεια αναμένεται να υποστηρίξει δυναμικότητα 5,9 γιγαβάτ (GW) μέσω έργων στη Σκωτία και στην περιοχή της Κελτικής Θάλασσας.

Οι δύο χώρες θα εγκαινιάσουν επίσης μια νέα τεχνολογική συνεργασία που θα καλύπτει τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), οι ημιαγωγοί και η κβαντική υπολογιστική.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η Hitachi Energy, η Rolls-Royce και η Eisai αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν επενδύσεις και συνεργασίες που αφορούν την επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, την πυρηνική τεχνολογία και τις βιοεπιστήμες.

Επιπλέον επιχειρηματικές και κυβερνητικές συμφωνίες αναμένεται να υπογραφούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Τακαΐτσι, η οποία πραγματοποιείται ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) που θα διεξαχθεί στη Γαλλία από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου.

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