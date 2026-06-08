Χεζμπολάχ: «Καμία άμεση επαφή» με τον Τραμπ

Η Χεζμπολάχ δεν είχε «καμία άμεση επαφή» με τον Τραμπ, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Η Χεζμπολάχ δεν είχε «καμία άμεση επαφή» με τον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της φιλοϊρανικής λιβανέζικης οργάνωσης.

«Δεν έχει υπάρξει καμία άμεση επαφή μεταξύ του προέδρου Τραμπ και αξιωματούχων της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Μαχμούντ Κομάτι σε γραπτή δήλωση απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Χεζμπολάχ δεν διατηρεί άμεσες επαφές με την Ουάσινγκτον, η οποία τη χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση και της έχει επιβάλει κυρώσεις.

«Μιλήσαμε με τη Χεζμπολάχ για πρώτη φορά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στις 3 Ιουνίου.

Δύο ημέρες νωρίτερα, ενώ το Ισραήλ απειλούσε να πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είχε «μια συζήτηση με εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ», οι οποίοι «συμφώνησαν να σταματήσουν να πυροβολούν το Ισραήλ και τους στρατιώτες του».

Ο πρόεδρος Τραμπ «μπορεί να αναφερόταν στο γεγονός ότι ο σύμβουλος του προέδρου του Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αμερικανό πρεσβευτή και μεταφέρει μηνύματα», εξήγησε ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα, συναντήθηκε σήμερα με τον Ναμπίχ Μπέρι, επικεφαλής του σιιτικού κινήματος Αμάλ, συμμάχου της Χεζμπολάχ, το οποίο ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και του φιλοϊρανικού κόμματος.

«Αυτοί οι ισχυρισμοί δείχνουν πόσο έτοιμη είναι η αμερικανική κυβέρνηση να εγκαταλείψει τη λιβανική κυβέρνηση με την παραμικρή ένδειξη επαφής με ισχυρά στον Λίβανο», σημείωσε ο Κομάτι.

Η Χεζμπολάχ είναι αντίθετη στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ ισραηλινών και λιβανέζων διπλωματών, οι οποίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο και διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να τερματίσουν τον κύκλο της βίας.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ επανέλαβε σήμερα ότι «μόνο το λιβανέζικο κράτος διαπραγματεύεται εκ μέρους του Λιβάνου και κανείς άλλος».

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Έκτοτε, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει μαζικές αεροπορικές επιδρομές που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 3.600 ανθρώπους και έχει καταλάβει μέρος του νότιου Λιβάνου.

Το βράδυ της Κυριακής, σε απάντηση σε ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, το οποίο ανταπέδωσε στοχεύοντας ιρανικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ