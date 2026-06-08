Τραμπ για Ισραήλ - Ιράν: Επιθυμούν «άμεση εκεχειρία» - Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται

«Ειρήνη, υπό την προϋπόθεση ότι η άγνοια ή η ηλιθιότητα δεν θα σταθούν εμπόδιο στις τελικές διαβουλεύσεις». Κάλεσε για παύση πυρός.

Τελευταία ενημέρωση 14:00

Νέο μήνυμα ελέω της έντασης στη Μέση Ανατολή έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια «άμεση κατάπαυση του πυρός», ενώ προειδοποίησε όμως ότι η «ανοησία» θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση.

«Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν να κάνουν άμεση εκεχειρία», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας: «Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την "Ειρήνη" συνεχίζονται, υπό την προϋπόθεση ότι η άγνοια ή η ηλιθιότητα δεν θα σταθούν εμπόδιο».

«Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, μέχρι να επιτευχθεί μια Τελική Συμφωνία. Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα» πρόσθεσε.

Νωρίτερα, κάλεσε Ισραήλ και Τεχεράνη να σταματήσουν την αναζωπύρωση της σύγκρουσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ασκήσεις πιέσεις στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην επιτεθεί, αλλά το Τελ Αβίβ φαίνεται πως τον αγνόησε. «Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις ανταλλαγές πυρών» υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ισραήλ: Πιθανή επανέναρξη του πολέμου - «Πλήρης συντονισμός» με τις ΗΠΑ

Οι Ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι αναμένουν οι μάχες με το Ιράν να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους επανέναρξης της σύγκρουσης. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, υπάρχει «πλήρης συντονισμός» με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM). Μέχρι στιγμής, από χθες, Κυριακή, το βράδυ:

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον 20 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι οποίοι —σύμφωνα με τον στρατό— είτε αναχαιτίστηκαν είτε έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές Οι Χούθι της Υεμένης, εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ το πρωί - ο ένας αναχαιτίστηκε, ενώ ο δεύτερος δεν έφτασε στο ισραηλινό έδαφος. Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής δύο κύματα πληγμάτων στο Ιράν ως απάντηση στις πυραυλικές επιθέσεις. Μαχητικά της ισραηλινής αεροπορίας έπληξαν εννέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στο δυτικό και κεντρικό Ιράν Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τρία εργοστάσια σε πετροχημικό συγκρότημα στη νοτιοδυτική χώρα. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά από το Ισραήλ, αλλά υπάρχει «πλήρης συντονισμός» με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης συμμετάσχει στην αναχαίτιση πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν κατά του Ισραήλ. Ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, έχει συνομιλήσει τρεις φορές με τον ομόλογό του, τον διοικητή της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ

Al Jazeera: Νέα «εξίσωση» από το Ιράν - «Χτυπάτε τη Βηρυτό, χτυπάμε το Ισραήλ»

«Έχουμε εισέλθει σε νέα φάση της σύγκρουσης, με τον ιρανικό στρατό να παρεμβαίνει για πρώτη φορά υπέρ της Χεζμπολάχ», αναφέρεται σε ανταπόκριση στο Al Jazeera από τη Βηρυτό. Αυτό που επιχειρεί το Ιράν είναι να διασφαλίσει ότι τα μέτωπα του Λιβάνου και του Ιράν θα συνδεθούν, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσπαθούν αντίθετα να τα αποσυνδέσουν.

Λίγο νωρίτερα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι πρέπει να υπάρξει εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα στο πλαίσιο οποιασδήποτε συνολικής διευθέτησης της περιφερειακής κρίσης. Ετσι, το Ιράν επιχειρεί να διαμορφώσει μια νέα «εξίσωση»: «Χτυπάτε τη Βηρυτό, χτυπάμε το Ισραήλ». Πρόκειται για δύσκολη κατάσταση για τη λιβανική κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση της ειρήνης, σύμφωνα με την ανταπόκριση.