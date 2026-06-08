Άλμα σχεδόν 5% στο πετρέλαιο με φόντο νέα κλιμάκωση Ισραήλ-Ιράν

Το Brent ξεπερνά τα 97 δολάρια ανά βαρέλι με ενίσχυση άνω του 4%, καθώς Ιράν και Ισραήλ αντάλλαξαν νέα πλήγματα.

Τελευταία ενημέρωση: 10:25

Σε τροχιά ισχυρής ανόδου κινείται το πετρέλαιο τη Δευτέρα, με τις τιμές να καταγράφουν άλμα 4%, καθώς οι νέες στρατιωτικές ενέργειες μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ενισχύουν τις ανησυχίες για την εύθραυστη εκεχειρία και το ενδεχόμενο παράτασης της σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate ενισχύονται κατά 4,53% στα 94,64 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, σημειώνουν άνοδο 4,84% στα 97,60 δολάρια ανά βαρέλι.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, τη Δευτέρα τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώθηκε μετά την επίθεση που δέχθηκε το Ισραήλ από ιρανικό πύραυλο, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχειρίας, όπως επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος στο MSNBC NOW.

Οι πυραυλικές επιθέσεις «σίγουρα δεν πρόκειται να βοηθήσουν τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News την Κυριακή.

Η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει, σε συνέχεια της προτροπής των ΗΠΑ προς το Ισραήλ να αποφύγει πλήγματα στη Βηρυτό εν μέσω των συνομιλιών, ότι θα απαντήσει σε τυχόν νέα ισραηλινή πρόκληση, όπως και έκανε. Χαρακτήρισε τις χθεσινές εκτοξεύσεις «προειδοποίηση», συμπληρώνοντας πως οποιαδήποτε νέα επίθεση στη λιβανική πρωτεύουσα θα οδηγήσει σε «πιο σθεναρή ανταπόδοση».

Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραήλ που έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν -σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν- τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Επίσης, ο OPEC+ συμφώνησε να αυξήσει την παραγωγή του κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα από τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του OPEC, στην τέταρτη αύξηση της ποσόστωσης παραγωγής από τότε που έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ προκαλώντας τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή κρίση στην ιστορία.

Η αύξηση είναι αντίστοιχη με εκείνη του Ιουνίου, η οποία ήταν μικρότερη από τις μηνιαίες αυξήσεις των 206.000 βαρελιών ημερησίως τον Μάιο και τον Απρίλιο, λόγω της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον οργανισμό.