Έργα αναβάθμισης και εκσυχρονισμού 500.000 ευρώ στην Ακαδημία Αθηνών

Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τον περιβάλλοντα χώρο της Ακαδημίας, καθώς και την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στη χρηματοδότηση της Ακαδημίας Αθηνών με 500.000 ευρώ μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, για την υλοποίηση έργων συντήρησης, λειτουργικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του κορυφαίου πνευματικού ιδρύματος της χώρας.

Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τον περιβάλλοντα χώρο της Ακαδημίας, καθώς και την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών. Στόχος είναι η διασφάλιση σύγχρονων και ποιοτικών συνθηκών λειτουργίας, που θα επιτρέψουν στο Ίδρυμα να συνεχίσει απρόσκοπτα την αποστολή του στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, της έρευνας και του πολιτισμού.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η Ακαδημία Αθηνών αποτελεί έναν εθνικό «φάρο» γνώσης, επιστημονικής αριστείας και πνευματικής δημιουργίας, που συνδέει τη μεγάλη παράδοση της χώρας μας με τις προκλήσεις του αύριο. Με τη χρηματοδότηση των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών της, επενδύουμε ουσιαστικά σε ένα περιβάλλον που επιτρέπει στη γνώση να παραχθεί, στην έρευνα να εξελιχθεί και στην καινοτομία να ανθίσει. Γιατί η πρόοδος μιας χώρας δεν κρίνεται μόνο από όσα κατασκευάζει, αλλά και από όσα σκέφτεται, ανακαλύπτει και δημιουργεί. Η στήριξη της Ακαδημίας Αθηνών, αποτελεί για εμάς μια επιλογή με βαθύ συμβολισμό, αλλά και ουσιαστικό αναπτυξιακό περιεχόμενο. Μια επένδυση στους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου μας, στη νέα γενιά επιστημόνων, στις ιδέες που διαμορφώνουν την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών. Με σχέδιο, συνέπεια και συνέχεια, ενισχύουμε κάθε ανώτατο θεσμό που προάγει τη γνώση και αναδεικνύει το πολυτιμότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας: το ανθρώπινο δυναμικό της».

Η ενίσχυση της Ακαδημίας εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης» και αποτυπώνει τη σταθερή βούληση του Υπουργείου Παιδείας να επενδύει σε θεσμούς αριστείας που συνδέουν τη γνώση, την καινοτομία και την έρευνα με τις σύγχρονες ανάγκες της χώρας. Η στήριξη της Ακαδημίας Αθηνών αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην επιστημονική πρόοδο και στη διατήρηση της πνευματικής παρακαταθήκης της Ελλάδας για τις επόμενες γενιές.

Η Ακαδημία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε το 1926 με πρωτοβουλία του Δημητρίου Αιγινήτη, αποτελεί εδώ και έναν αιώνα τον ανώτατο πνευματικό θεσμό της χώρας, εκπροσωπώντας τις επιστήμες, τα γράμματα και τις καλές τέχνες. Μέσα από τα ερευνητικά της κέντρα, τις επιστημονικές δράσεις, τις εκδόσεις, τις υποτροφίες και τα βραβεία που απονέμει, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της έρευνας και στην ενίσχυση της νέας γενιάς επιστημόνων.