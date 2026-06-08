Κίνα: «Μεγάλη ανησυχία» για τις επιθέσεις Ισραήλ-Ιράν

Η Κίνα εξέφρασε σήμερα «μεγάλη ανησυχία» για την επανάληψη των αμοιβαίων επιθέσεων του Ιράν και του Ισραήλ και είπε ότι ελπίζει πως η κατάπαυση πυρός θα τηρηθεί.

Η Κίνα εξέφρασε σήμερα «μεγάλη ανησυχία» για την επανάληψη των αμοιβαίων επιθέσεων του Ιράν και του Ισραήλ και είπε ότι ελπίζει πως η κατάπαυση πυρός θα τηρηθεί.

«Η Κίνα είναι πολύ ανήσυχη για την παρούσα κατάσταση», δήλωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Λι Ζιάν.

«Ας ελπίσουμε ότι όλες οι πλευρές θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους για κατάπαυση του πυρός, θα διατηρήσουν τη δυναμική των διαπραγματεύσεων, θα συνεχίσουν να επιλύουν τις διαφορές με πολιτικά και διπλωματικά μέσα και θα καταλήξουν το ταχύτερο δυνατό σε συνολική και με διάρκεια κατάπαυση του πυρός», είπε.

Διαβάστε επίσης: Μαίνονται τα χτυπήματα Ιράν - Ισραήλ: «Κατηγορώ» Τεχεράνης στις ΗΠΑ

Το Ισραήλ και το Ιράν εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις το ένα εναντίον του άλλου έπειτα από την εκτόξευση πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία προς την κατεύθυνση του ισραηλινού εδάφους, θέτοντας σε κίνδυνο την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.

Το Πεκίνο απηύθυνε εκ νέου προειδοποίηση στους υπηκόους του. Η πρεσβεία της Κίνας στο Ισραήλ τους κάλεσε, σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «να παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης, να παραμένουν σε εγρήγορση και να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες, να μείνουν μακριά από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ευαίσθητα σημεία, να μειώσουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις τους και να σπεύσουν αμέσως σε αντιαεροπορικά καταφύγια μόλις λάβουν προειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνά τους ή ηχήσουν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ