ΗΠΑ: Εγκρίθηκε πακέτο χρηματοδότησης των υπηρεσιών μετανάστευσης ύψους 70 δισ.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία ενέκριναν ένα πακέτο χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες μετανάστευσης ύψους σχεδόν 70 δισεκ. δολαρίων.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία ξεπέρασαν τον εσωτερικό τους διχασμό και έπειτα από εβδομάδες διαβουλεύσεων και καθυστερήσεων ενέκριναν ένα πακέτο χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες μετανάστευσης ύψους σχεδόν 70 δισεκ. δολαρίων προσφέροντας μεγάλη πολιτική νίκη στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το νομοσχέδιο αυτό που αφορά τη χρηματοδότηση της αστυνομίας συνόρων (CBP) και της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 4 κατά.

Οι Δημοκρατικοί ζητούσαν να γίνουν βαθιές μεταρρυθμίσεις στις δύο αυτές υπηρεσίες μετά τον θάνατο τον Ιανουάριο στη Μινεάπολη της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, δύο Αμερικανών που σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο περιθώριο διαδηλώσεων κατά των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη.

Η αντίθεση των Δημοκρατικών είχε προκαλέσει οικονομική παράλυση στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας διάρκειας άνω των 70 ημερών, από τον Φεβρουάριο ως τον Μάρτιο.

Το κείμενο που εγκρίθηκε από τη Γερουσία προβλέπει τη χρηματοδότηση της ICE και της CBP με σχεδόν 70 δισεκ. δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια, χωρίς τις μεταρρυθμίσεις που ζητούσε η αντιπολίτευση.

Τώρα πρέπει να υιοθετηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πιθανόν την επόμενη εβδομάδα, και να επικυρωθεί από τον Τραμπ.

Εμπόδια

Αν και στη Δεξιά υπάρχει γενική συναίνεση αναφορικά με τη χρηματοδότηση της υπηρεσιών μετανάστευσης, η υιοθέτηση του νομοσχεδίου από τη Γερουσία δεν έγινε χωρίς εμπόδια.

Μια σειρά τροποποιήσεων, τις οποίες πρότειναν τόσο Δημοκρατικοί όσο και κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι, οδήγησε αρκετούς γερουσιαστές της πλειοψηφίας να αντιταχθούν στις απαιτήσεις του Τραμπ.

Έξι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ μιας τροποποίησης για την απαγόρευση της χρήσης δημόσιων πόρων για την κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Αν και η τροποποίηση δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 60 ψήφους για να υιοθετηθεί, υπογράμμισε την ανησυχία ορισμένων Ρεπουμπλικανών αιρετών αναφορικά σχετικά με αυτό το πολυτελές έργο - όνειρο του Αμερικανού προέδρου.

Ακόμη ένα ζήτημα που προκάλεσε αντιδράσεις ήταν το «ταμείο κατά της εργαλειοποίησης», ύψους περίπου 1,8 δισεκ. δολαρίων από το οποίο θα αποζημιώνονταν πρόσωπα τα οποία η κυβέρνηση Τραμπ θεωρούσε θύματα του δικαστικού συστήματος επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν το σχέδιο αυτό, κάνοντας λόγο για «μαύρο ταμείο» το οποίο θα μπορούσε να ωφελήσει υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Αντίθετοι στο σχέδιο ήταν και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι.

Μπροστά στην αντίδραση αυτή ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης και πρώην προσωπικός δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου, ο Τοντ Μπλανς, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση εγκαταλείπει το σχέδιο.

Νέο ρήγμα

Οι διαφωνίες στο προεδρικό στρατόπεδο υπογραμμίζουν τις αυξανόμενες αντιδράσεις μεταξύ των Ρεπουμπλικανών σε κάποια σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μεταξύ στη Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθετήθηκε χθες Πέμπτη νομοσχέδιο που προβλέπει την επιβολή νέων, σημαντικών κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας και ένα πακέτο ύψους 8 δισεκ. δολαρίων για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ έχει πάψει σε μεγάλο βαθμό να στηρίζει έμπρακτα το Κίεβο στον πόλεμο που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή.

Δέκα οκτώ Ρεπουμπλικάνοι και ένας ανεξάρτητος βουλευτής που συνήθως υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των Ρεπουμπλικάνων υπερψήφισαν το κείμενο. Τώρα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία, κάτι που μοιάζει αδύνατο, με δεδομένο ότι την πλειοψηφία στο σώμα διαθέτουν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Ωστόσο η έγκριση αυτού του νομοσχεδίου ήταν το πιο πρόσφατο ρήγμα που παρατηρείται στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι μέχρι πρότινος έμοιαζαν να στηρίζουν ομόφωνα τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου.

Ήδη την Τετάρτη η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε εγκρίνει, χάρη στην υποστήριξη τεσσάρων Ρεπουμπλικάνων βουλευτών, κείμενο που ζητεί τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, μια απόφαση με κυρίως συμβολική σημασία καθώς ο Τραμπ μπορεί να ασκήσει βέτο στην υιοθέτησή της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «αντιπατριωτικό» το ψήφισμα αυτό, εκτιμώντας ότι απειλεί τις εν εξελίξει συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ