ΟΗΕ: Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ωθούν εκατομμύρια ανθρώπους στην πείνα

Αυτά τα σχεδόν 45 εκατομμύρια θα προστεθούν στα περίπου 330 εκατομμύρια ανθρώπους που ήδη πλήττονται από οξεία επισιτιστική ανασφάλεια παγκοσμίως.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε σήμερα ότι έχει αρχίσει να εδραιώνεται το σενάριο της επιδείνωσης σε πρωτοφανές επίπεδο της διατροφικής ανασφάλειας παγκοσμίως στην περίπτωση μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) είχε προειδοποιήσει τον Μάρτιο, δύο εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν έπειτα τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, ότι επιπλέον περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να πληγούν από οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, αν η σύγκρουση δεν τερματιστεί ως τον Ιούνιο και αν η τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Αυτά τα σχεδόν 45 εκατομμύρια θα προστεθούν στα περίπου 330 εκατομμύρια ανθρώπους που ήδη πλήττονται από οξεία επισιτιστική ανασφάλεια παγκοσμίως.

Καθώς οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν και πάλι τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή, κυρίως γύρω από το Στενό του Ορμούζ – στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για την εξαγωγή υδρογονανθράκων την οποία έχει αποκλείσει το Ιράν—«το αρνητικό σενάριο δυστυχώς έχει αρχίσει να εδραιώνεται», δήλωσε στο AFP ο Ζαν- Μαρτέν Μπάουερ διευθυντής της υπηρεσίας ανάλυσης της επισιτιστικής ασφάλειας του WFP.

«Ο αποκλεισμός του Ορμούζ μεταφράζεται σε άνοδο της πείνας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την κατακόρυφη άνοδο των τιμών βασικών προϊόντων, όπως το ρύζι και το σιτάρι.

Το WFP προειδοποίησε σε έκθεσή του ότι «η κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις μετάδοσης, ιδίως μέσω του σοκ που προκαλεί στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων, των απωλειών εισοδήματος και των διαταραχών στο εμπόριο».

«Στο μέτρο που αυτοί οι παράγοντες αλληλοεπιδρούν με προϋπάρχουσες ευπάθειες, μεταφράζονται γρήγορα σε ορατές επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια και τα μέσα διαβίωσης», σημείωνε η έκθεση.

Τα νοικοκυριά στο Αφγανιστάν, τη Σομαλία και τη Σρι Λάνκα είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται πιο σοβαρά.

Στη Σομαλία το WFO προβλέπει ότι σχεδόν το 60% των νοικοκυριών δεν θα μπορούν φέτος να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, έναντι του 47% το 2025. Εξάλλου 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι – περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας – εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν οξεία πείνα φέτος. Στο Αφγανιστάν υπολογίζεται ότι θα επηρεαστούν 17,4 εκατ. άνθρωποι. Και οι δύο χώρες εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας και τροφίμων.

«Αυτό που διαφαίνεται είναι η επιστροφή μιας παγκόσμιας κρίσης κόστους ζωής που μοιάζει με αυτή που γνωρίσαμε το 2022», μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σχολίασε ο Μπάουερ.

Όμως τότε είχε κινητοποιηθεί άμεσα η ανθρωπιστική κοινότητα, η οποία σήμερα είναι αντιμέτωπη με μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότησή της, υπενθύμισε ο ίδιος.

Η διεθνής βοήθεια επηρεάζεται επίσης από την αύξηση του κόστους και των επιμελητειακών δυσκολιών που συνδέονται με τη σύγκρουση, αναφέρει η έκθεση του WFP. «Το ανθρωπιστικό σύστημα έχει παγιδευτεί σε ένα φαύλο κύκλο: η αύξηση των αναγκών και το αυξημένο κόστος εφαρμογής οδηγούν σε κενά» στην περίθαλψη, εξηγεί η έκθεση.

Το WFP εκτιμά ότι το 2026 θα προσφέρει βοήθεια σε 1,5 εκατ. λιγότερους ανθρώπους από όσους υπολόγιζε αρχικά και προβλέπει ότι, αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί για τους επόμενους έξι μήνες, περισσότεροι από εννέα εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να χάσουν κάθε βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ