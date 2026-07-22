Το μεγάλο δίλημμα για 1,5 εκατ. οφειλέτες: Ρύθμιση σε 72 δόσεις ή εξωδικαστικός μηχανισμός;

Ποια λύση συμφέρει ανάλογα με το ύψος των χρεών και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οφειλέτη. Πάνω από 2.000 αιτήσεις σε τέσσερις ημέρες για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία.

Αντιμέτωποι με το δίλημμα «ρύθμιση 72 δόσεων ή εξωδικαστικός μηχανισμός» βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η ρύθμιση των 72 δόσεων για τις οφειλές προς την εφορία ενεργοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο και έχει ήδη αρχίσει να προσελκύει χιλιάδες φορολογούμενους ενώ από τις 26 Ιουλίου 2026 ανοίγει και ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος καλύπτει οφειλές από 5.000 ευρώ και υπόσχεται συνολική αντιμετώπιση χρεών προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers.

Από το περασμένο Σάββατο, όταν ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις 72 δόσεις, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, δηλαδή πάνω από 500 ημερησίως. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται πλέον στο κατά πόσο θα ανταποκριθούν οι περίπου 1,3 εκατ. φορολογούμενοι που διαθέτουν ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 31,5 δισ. ευρώ και έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να υποβάλουν αίτηση και να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Οι 72 δόσεις

Η νέα ρύθμιση αφορά όλες τις οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, παρέμειναν αρρύθμιστες στις 21 Απριλίου 2026 και εξακολουθούν να είναι ανεξόφλητες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν προηγουμένως εξοφληθεί ή ρυθμιστεί μέσω της πάγιας ρύθμισης όλες οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Η υπαγωγή ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την αίτηση.

Πρόκειται για μια διαδικασία σχετικά απλή, χωρίς πολύπλοκες αξιολογήσεις ή πρόσθετα δικαιολογητικά, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη κινητικότητα των πρώτων ημερών.

Ανοίγει ο νέος εξωδικαστικός

Όπως έχει ανακοινωθεί, στις 26 Ιουλίου 2026, ενεργοποιείται η αναβαθμισμένη πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, με τη μείωση του ελάχιστου ύψους οφειλών από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι φέρνει περίπου 300.000 επιπλέον οφειλέτες εντός του πλαισίου ρύθμισης.

Ο εξωδικαστικός επιτρέπει τη συνολική αντιμετώπιση όλων των χρεών προς Δημόσιο, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και έως 420 δόσεις για οφειλές σε τράπεζες και servicers. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματα, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις και, στη συνέχεια, ειδικός αλγόριθμος διαμορφώνει πρόταση ρύθμισης, προσαρμοσμένη στις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής.

Σε αντίθεση με τις 72 δόσεις, ο εξωδικαστικός μηχανισμός μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να προβλέπει ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής. Το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται με βάση το εισόδημα, την περιουσία και τη συνολική οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Παράλληλα, προβλέπεται σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Ωστόσο η ένταξη στο εξωδικαστικό μηχανισμό είναι πιο απαιτητική. Ο οφειλέτης καλείται να υποβάλει οικονομικά στοιχεία, να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να συναινέσει στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, ώστε όλοι οι πιστωτές να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της οικονομικής του κατάστασης. Επιπλέον, δεν γνωρίζει εξαρχής ούτε τον τελικό αριθμό των δόσεων ούτε το ακριβές ύψος της ρύθμισης, καθώς αυτά καθορίζονται μετά την επεξεργασία των στοιχείων από τον αλγόριθμο.

Ποια λύση συμφέρει

Η απάντηση εξαρτάται από τη σύνθεση και το ύψος των χρεών. Οι 72 δόσεις αποτελούν την πλέον κατάλληλη επιλογή για όσους έχουν αποκλειστικά οφειλές προς την Εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία και μπορούν να ανταποκριθούν στις μηνιαίες καταβολές. Η διαδικασία είναι γρήγορη, η ένταξη σχεδόν άμεση και ο οφειλέτης γνωρίζει εξαρχής τους όρους της ρύθμισης.

Αντίθετα, για όσους έχουν ταυτόχρονα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers, ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί συνήθως πιο ολοκληρωμένη λύση. Παρέχει μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής, δυνατότητα συνολικής ρύθμισης όλων των υποχρεώσεων και, σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και διαγραφή μέρους των απαιτήσεων.