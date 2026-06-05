ΗΠΑ: Επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας και μέλη της οικογένειας Κάστρο

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε χθες Πέμπτη οικονομικές κυρώσεις και ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ τις καταδίκασε ως «απειλητικές».

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε χθες Πέμπτη οικονομικές κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο.

Τα μέτρα αφορούν ιδίως τον γιο καθώς και εγγονό του Ραούλ Κάστρο, ο οποίος μπορεί να μην ασκεί πλέον επίσημα καθήκοντα αλλά πιστεύεται πως παραμένει, στα 95 του χρόνια, στην καρδιά της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για το μέλλον της νήσου υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Η σύζυγος του σημερινού προέδρου της Κούβας και ο γιος της τέθηκαν επίσης σε μαύρη λίστα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, όπως και το υπουργείο των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στον πρόεδρο Ντίας-Κανέλ είχαν επιβληθεί ήδη, από τον Ιούλιο του 2025, κυρώσεις από την αμερικανική διπλωματία.

Η ένταση στη σχέση των ΗΠΑ και της Κούβας έχει οξυνθεί ακόμη περισσότερο από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς. Η Ουάσιγκτον επέβαλε de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο, κατάρτισε σειρά κυρώσεων εναντίον εταιρειών και ηγετών της χώρας και άσκησε ποινική δίωξη στον πρώην πρόεδρο Ραούλ Κάστρο, για υπόθεση που ανάγεται στο 1996.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διατείνεται ότι η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Ο ρεπουμπλικάνος έχει απειλήσει επανειλημμένα πως θα «πάρει τον έλεγχο» της Κούβας.

Μολαταύτα, η Ουάσιγκτον και η Αβάνα λένε πως συνεχίζουν τις διπλωματικές επαφές τους.

Ο γιος του Ραούλ Κάστρο, ο Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, θεωρείται πως υπήρξε παράγοντας-κλειδί στις μυστικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Κούβα και στις ΗΠΑ που είχαν καρπό την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των δυο χωρών το 2015.

Όταν η Ουάσιγκτον επιβάλλει κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, όποια περιουσιακά στοιχεία τυχόν διαθέτουν στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ παγώνουν. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί τους, επί ποινή κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ καταδίκασε τις νέες «απειλητικές» δηλώσεις του ομολόγου του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον σε βάρος του ιδίου προσωπικά, της συζύγου και του θετού γιου του και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, ιδίως συγγενών του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο, επιμένοντας ότι η νήσος «θα αντισταθεί» στην «ιμπεριαλιστική επίθεση» που υφίσταται.

Σκοπός των «παράνομων» νέων κυρώσεων είναι «να ενισχυθεί το εμπάργκο» σε βάρος της νήσου, σε ισχύ από το 1962, και να γίνει πιο πιθανό το σενάριο «στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ της Κούβας και των ΗΠΑ», έκρινε μέσω X.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Κούβας Μπρούνο Ροδρίγκες επέκρινε επίσης τις νέες κυρώσεις, στις οποίες είδε «ακόμη μια απόδειξη του σχεδίου επέμβασης των ΗΠΑ» και της προσπάθειας να παρουσιαστεί η Κούβα ως «απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, 66 ετών, ανέλαβε την προεδρία της Κούβας το 2018, διαδεχόμενος τον πολιτικό μέντορά του Ραούλ Κάστρο, αφού ανέβηκε σταδιακά στην ιεραρχία του κομμουνιστικού κόμματος. Όμως κατά τη διάρκεια της θητείας του, η νήσος βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις που έχει ζήσει μετά τη νίκη της επανάστασης του 1959 υπό τον Φιδέλ Κάστρο, με κύρια γνωρίσματα τις καθημερινές πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης και τις ελλείψεις βασικών αγαθών.

Η κίνηση σηματοδοτεί τη συνέχιση της προσπάθειας να κλιμακωθεί η πίεση στην Αβάνα.

Οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν χθες πλήττουν επίσης το υπουργείο Άμυνας, τις Επιτροπές για την Υπεράσπιση της Επανάστασης (CDR, τοπικές οργανώσεις επαγρύπνησης) και άλλους φορείς.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε χθες μέσω X, αιτιολογώντας τις κυρώσεις, ότι «για δεκαετίες, η Κούβα ήταν παγκόσμια πρωτεύουσα της ριζοσπαστικής ακροαριστερής τρομοκρατίας» και «στρατολόγησε, εκπαίδευσε και υποστήριξε βίαιους μαρξιστές και τριτοκοσμικά κινήματα στο ημισφαίριό μας και πέρα από αυτό». Πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον στοχοποιεί «δίκτυο» που οργάνωσε και «χρηματοδότησε» αυτές που χαρακτήρισε «υπονομευτικές επιχειρήσεις» της Αβάνας στο εξωτερικό.

Άλλος εγγονός του Ραούλ Κάστρο, ο Ραούλ Γκιγιέρμο Ροδρίγκες Κάστρο, που σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ διαδραματίζει ρόλο στις δύσκολες συνομιλίες των τελευταίων μηνών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αβάνα, δεν συμπεριλαμβάνεται στη μαύρη λίστα που ανακοινώθηκε χθες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ερωτηθείς χθες για την Κούβα, που «πεινάει» και «δεν έχει τίποτα» κατ’ αυτόν, είπε πως θέλει η νήσος να αποκτήσει «καλύτερη κυβέρνηση» και σημείωσε πως έχει «υπέροχες» τοποθεσίες στις οποίες «θα μπορούσαμε να έχουμε τρομερά τουριστικά συγκροτήματα». Επανέλαβε πως θα «ασχοληθεί» με την χώρα αφού «τελειώσει» με το Ιράν.

«Μου αρέσει να κάνω ένα πράγμα τη φορά», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ