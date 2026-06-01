«Άλμα» 3% για το πετρέλαιο εν μέσω ανησυχίας για τη Μέση Ανατολή

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε ένα ακόμη κύμα «αμυντικών» επιθέσεων στο νότιο Ιράν το Σάββατο και την Κυριακή.

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν την Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αμβλύνουν τις ελπίδες ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη πλησίαζαν σε παράταση της συμφωνίας εκεχειρίας τους, ενώ επιπλέον ανησυχία προσθέτει η απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει την ζώνη δράσης των στρατευμάτων του στον Λίβανο.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ευρωπαϊκού Brent -που αποτελούν το διεθνές σημείο αναφοράς των τιμών του αργού- ενισχύονται κατά 3,51% στα 93,97 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate κερδίζουν 3,15% στα 90,42 δολάρια/βαρέλι.

ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στην ισχύουσα εκεχειρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

Την ώρα που το Ισραήλ εντείνει την επιθετική του στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε ένα ακόμη κύμα «αμυντικών» επιθέσεων στο νότιο Ιράν το Σάββατο και την Κυριακή, τις τρίτες τέτοιες επιθέσεις σε διάστημα λιγότερης από μιας εβδομάδας.

Οι αμερικανικοί αυτοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και drones στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) με ανάρτηση στο X.

Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα», ανέφερε η Centcom. Η τελευταία τόνισε ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε συστήματα αεροπορικής άμυνας, έναν επίγειο σταθμό ελέγχου και δύο σημεία ελέγχου drones. Η Centcom πρόθεσε ότι κανένα στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ δεν τραυματίστηκε.

Λίγο μετά την ανακοίνωση αυτή του αμερικανικού στρατού, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της ιρανικής επικράτειας.

Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση των Φρουρών, που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατός του Κουβέιτ, από την πλευρά του, ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπιζε «εχθρική επίθεση» με drones και πυραύλους, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά της χώρας αυτής του Κόλπου.