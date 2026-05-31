Από ένα ρολόι του 1939 στις startups του αύριο: Η Alpha Bank στα PANATHĒNEA 2026

Υπάρχουν αντικείμενα που επιβιώνουν στο χρόνο και άλλα που τον προλαβαίνουν. Στο Alpha Campus της Alpha Bank, στο κτήριο της οδού Παπαρρηγοπούλου, ένα παλιό ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί αδιάκοπα από το 1939. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, εξακολουθεί να μετρά τα δευτερόλεπτα σε έναν χώρο που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει ιδέες για το μέλλον της τραπεζικής, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Το ρολόι ήταν μία από τις λεπτομέρειες που τράβηξαν την προσοχή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της ειδικής ξενάγησης που διοργάνωσε η Alpha Bank, στο Alpha Campus, στο πλαίσιο των Παναθηναίων. Ανάμεσα σε ιστορικά κτίρια της τράπεζας, που συνδέονται μεταξύ τους, με έργα τέχνης σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, εκθέματα της Νομισματικής Συλλογής και στοιχεία που αποτυπώνουν την πορεία της Alpha Bank μέσα στον χρόνο, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν χώρο όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία.

Η ξενάγηση στο Alpha Campus δεν ήταν μια απλή αναδρομή στο παρελθόν. Αντίθετα, λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι η καινοτομία χτίζεται συχνά πάνω σε γερά θεμέλια. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που ανέδειξε εφέτος η Alpha Bank μέσα από τη συμμετοχή της στα Panathēnea 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το FinQuest 2026, ο διαγωνισμός καινοτομίας της τράπεζας, για τον οποίο άνοιξαν ήδη οι αιτήσεις συμμετοχής. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, startups και scaleups από την Ελλάδα και το εξωτερικό καλούνται να παρουσιάσουν λύσεις που απαντούν σε πραγματικές προκλήσεις του τραπεζικού συστήματος και της ψηφιακής οικονομίας. Ο εφετινός διαγωνισμός επικεντρώνεται σε τρεις θεματικές που αποτυπώνουν τις μεγάλες αλλαγές στον χρηματοπιστωτικό τομέα: την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τον μετασχηματισμό των τραπεζικών υπηρεσιών, την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των συναλλαγών, καθώς και τη δημιουργία μιας νέας εμπειρίας πελάτη που θα συνδυάζει απρόσκοπτα τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο.

Για τους φιναλίστ, το όφελος δεν περιορίζεται στην προβολή. Θα αποκτήσουν πρόσβαση σε στελέχη της αγοράς, επενδυτές και μέντορες, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις ιδέες τους σε πραγματικά τραπεζικά περιβάλλοντα και να λάβουν εξειδικευμένη καθοδήγηση για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Η έμφαση στην καινοτομία δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση. Με επενδύσεις άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως‭ ‬σε νέες τεχνολογίες, ‭η Alpha Bank, όπως έχει ανακοινώσει, εξελίσσεται ‬σε έναν AI‭-‬first οργανισμό, αναπτύσσοντας λύσεις AI και GenAI‭, ‬σε συνεργασία με ελληνικές και διεθνείς startups‭. ‬ H ‭τράπεζα δεν αναθέτει απλώς έργα, αλλά συνδέει startups με πραγματικά τραπεζικά use cases και ‬ανοίγει δρόμους για εμπορικές συνεργασίες με πρόσβαση που ανεβάζουν επίπεδο την‭ εμπειρία του ‬πελάτη.‭ ‬Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής είναι ορατό. Όπως αναφέρει η τράπεζα, η στρατηγική συνεργασία με τη‭ Moveo.ai ‬οδήγησε στο ΑΙ ‭Chatbot του web banking, βελτιώνοντας δραστικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον ‬πελάτη. ‭ ‬Παράλληλα,‭ ‬η εξαγορά της ‭FlexFin ‬στον τομέα του ‭factoring‬

Αυτή η λογική αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο η τράπεζα προσεγγίζει τα Panathēnea. Από τη μία πλευρά, η ιστορία, η τέχνη και η πολιτιστική κληρονομιά. Από την άλλη, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες που διαμορφώνουν το αύριο.

Κάπως έτσι, το παλιό ρολόι του 1939 αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Συνεχίζει να μετρά τον χρόνο σε έναν χώρο όπου το ενδιαφέρον δεν στρέφεται μόνο στο παρελθόν, αλλά κυρίως σε όσα πρόκειται να συμβούν τα επόμενα χρόνια.

Για την ιστορία αναφέρεται ότι το κτήριο στην οδό Πεσμαζόγλου 12, είναι ένα εμβληματικό νεοκλασικό κτίριο, γνωστό για τον φεγγίτη και το χαρακτηριστικό ρολόι του, αποτελεί ένα κομψοτέχνημα τραπεζικής αρχιτεκτονικής. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1912 και υπήρξε το κεντρικό κτίριο της Ιονικής Τράπεζας, η οποία ενσωματώθηκε στον όμιλο το 2000. Από το 1983 έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο. Αποτελεί ένα από τα έξι κτήρια που συνθέτουν το Alpha Campus που όλα μαζί συγκροτούν ένα σύνολο που αντανακλά την αρχιτεκτονική εξέλιξη της Αθήνας.

Η συγκέντρωση αυτών των κτιρίων σε ένα ενιαίο σύνολο αποτελεί μια ιδιότυπη συνομιλία μεταξύ διαφορετικών αρχιτεκτονικών εποχών, αλλά και διαφορετικών φάσεων της ελληνικής οικονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ