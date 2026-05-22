Προς νέα εβδομάδα κερδών η Wall Street - Φρέσκο ρεκόρ χτυπά ο Dow Jones

Νέο ρεκόρ μετά τη χθεσινή κορυφή χτυπά ο Dow Jones στη Wall Street την Παρασκευή, η οποία οδηγείται σε ακόμη μία εβδομάδα κερδών παρά την αυξημένη μεταβλητότητα, κυρίως λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αποκλιμακώνονται.

Ο Dow Jones κερδίζει 0,64% στις 50.605 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,63% στις 7.491 μονάδες ενώ ο Nasdaq προσθέτει 0,57% στις 26.447 μονάδες. Ο διευρυμένος δείκτης μετρά κέρδη 0,5% την εβδομάδα μέχρι σήμερα, σε τροχιά για την όγδοη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, στο μεγαλύτερο θετικό σερί του από τα τέλη του 2023.

Ο βιομηχανικός δείκτης σημειώνει άνοδο 1,5% στην εβδομάδα και οδεύει προς την τρίτη «πράσινη» εβδομάδα του τις τελευταίες τέσσερις. Ο τεχνολογικός δείκτης σκαρφαλώνει 0,3%, σε τροχιά για την έβδομη εβδομαδιαία άνοδό του τις τελευταίες οκτώ εβδομάδες.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ υποχωρεί 3 μονάδες βάσης σε περίπου 4,55% ενώ η απόδοση του 30ετούς διολισθαίνει 3 μονάδες βάσης στο 5,07%. Το πετρέλαιο καταγράφει μικρά κέρδη την Παρασκευή, καθώς οι traders ελπίζουν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα μια επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Η άποψή μας για το Ιράν είναι η ίδια όπως πριν: μια συμφωνία είναι πολύ πιο πιθανή παρά όχι και η σύγκρουση θα έχει στασιμοπληθωριστικές επιπτώσεις για τουλάχιστον τα επόμενα τρίμηνα», υπογράμμισε ο Άνταμ Κρισαφούλι, ιδρυτής της Vital Knowledge.